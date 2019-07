گوگل مدتی قبل رندر رسمی پنل پشتی پیکسل 4 را منتشر کرد که طبق این تصویر، گوشی مذکور از دو دوربین اصلی بهره می‌برد. یکی از سوالاتی که پیش آمده، این است که دوربین ثانوی از نوع تله‌فوتو خواهد بود یا اولترا واید. حالا طبق بررسی کدهای نسخه جدید Google Camera، ظاهرا می‌توانیم به این سوال پاسخ بدهیم. بر اساس بررسی‌های انجام شده در این کد، عبارت telephoto دیده می‌شود و این یعنی به احتمال زیاد دوربین ثانوی این گوشی مبتنی بر چنین لنزی خواهد بود.

در گوشی‌های پیکسل، شاهد مرز مشخصی بین سوژه و پس‌زمینه بسیار مات هستیم.

احتمالا پیش خود فکر می‌کنید که گوشی‌های پیکسل همین حالا هم عکس‌های پرتره خیلی خوبی می‌گیرند و این دوربین از لحاظ تشخیص لبه‌ها نسبت به گوشی‌هایی مانند آیفون و حتی بسیاری از گوشی‌های اندرویدی جدیدتر هم عملکرد بهتری دارد که این موضوع به قابلیت‌های نرم‌افزاری پیشرفته گوشی‌های پیکسل برمی‌گردد. البته از آنجایی که آیفون‌های پرچم‌دار برای حالت پرتره از قابلیت تشخیص عمق دو دوربین بهره می‌برند، فرایند تغییر بین سوژه و پس‌زمینه مات طبیعی‌تر است. اما در گوشی‌های پیکسل، شاهد مرز مشخصی بین سوژه و پس‌زمینه بسیار مات هستیم و وجود یک دوربین تله‌فوتو می‌تواند این مشکل را برطرف کند.

با این وجود، باید بگوییم که با بهره‌گیری از دوربین استاندارد امکان ثبت عکس پرتره وجود دارد اما برای ثبت عکس‌های اولترا واید بدون چسباندن عکس‌های مختلف نمی‌توانید چنین کاری را انجام دهید. این روزها بسیاری از گوشی‌های پرچم‌دار از دوربین اولترا واید بهره می‌برند و حتی آیفون‌های جدید هم قرار است مجهز به چنین دوربینی باشند. به همین خاطر بسیاری از کاربران امیدوار بودند که گوگل هم چنین رویکردی را در پیش بگیرد.

یکی دیگر از بخش‌های قابل توجه در کد اپلیکیشن دوربین گوگل این است که به وجود دوربین مادون قرمز در پنل جلویی اشاره دارد. با توجه به فقدان حسگر اثر انگشت در پنل پشتی پیکسل 4، می‌دانستیم که این گوشی مبتنی بر حسگر اثر انگشت معمولی نیست و حالا ظاهرا گوگل قصد دارد سیستم مشابه فیس آی‌دی اپل را ارائه کند.

