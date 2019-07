سامسونگ به ارائه اطلاعات نادرست درباره ضدآب بودن پرچمداران گلکسی متهم شد

یک آژانس نظارتی دولتی در استرالیا سامسونگ را به دلیل ادعایش مبنی بر امنیت گوشی‌های هوشمند خانواده گلکسی زیر آب، به دادگاه کشانده است. کمپانی کره‌ای در سال ۲۰۱۶ اولین گوشی ضدآب دارای IP68 خود را با نام گلکسی S7 رونمایی کرد.

از آن زمان تا کنون تمامی پرچم‌داران این شرکت گواهی IP68 دارند که به معنی مقاومت گوشی در برابر نفوذ آب و گرد و خاک (تحت شرایط خاص) است. اما کمیسیون رقابت و مصرف کنندگان استرالیا (ACCC) می‌گوید ادعای سامسونگ در حد تبلیغات است.

این کمیسیون در پرونده شکایت خود از سامسونگ به دو موضوع اصلی اشاره می‌کند: نخست، این که تبلیغات این شرکت عنوان کرده است که هر یک از گوشی‌های گلکسی می‌توانند در عمق ۱.۵ متری آب و برای حداکثر ۳۰ دقیقه دوام بیاورند و روی عمر دستگاه تاثیری نخواهد داشت. مورد دوم این است که سامسونگ در تبلیغات خود مدعی شده است که می‌توان از این گوشی‌ها در سواحل یا استخرها نیز استفاده کرد، ولی گواهی IP68 تنها در مورد آب‌های تازه و تمیز صدق می‌کند.

ACCC اعلام کرد که برای اثبات ادعاهای خود از بیش از ۳۰۰ تبلیغات سامسونگ استفاده کرده است.

گوشی‌های هوشمند دارای گواهی IP68 به لحاظ فنی در مقابل آب مقاوم هستند، اما ضدآب (به معنی نفوذ ناپذیر یا رطوبت ناپذیر بودن) نیستند؛ به‌ویژه در عمق ۱.۵ متری و برای ۳۰ دقیقه. گوشی‌های هوشمندی مانند گلکسی S5 که دارای استاندارد IP67 هستند می‌توانند تا ۳۰ دقیقه در عمق یک متری آب مقاومت کنند، اما ACCC به‌طور خاص گوشی‌های عرضه شده از سال ۲۰۱۶ به بعد را که گواهی IP68 دارند مدنظر قرار داده است.

این آژانس نظارتی ادعا می‌کند سامسونگ کاربرانی را که مدعی هستند گوشی‌شان در تماس با آب دچار مشکل شده است از استفاده از خدمات گارانتی منع می‌کند. همچنین ذکر کرده است که این شرکت در تبلیغ پرچم‌دار جدیدش، گلکسی S10، اعلام کرده که این گوشی برای استفاده در ساحل یا استخر مناسب نیست.

راد سیمز، رئیس ACCC می‌گویند:

ACCC از شرکت سامسونگ به دلیل تبلیغات نادرست و گمراه کننده که گوشی‌های گلکسی را برای استفاده در آب یا در تماس قرار گرفتن با هر نوع آب، از جمله آب دریا یا استخر مناسب معرفی می‌کند و مدعی است که تماس با این آب‌ها بر عمر کلی دستگاه تاثیر نمی‌گذارد، اقامه دعوی می‌کند. این حقیقت موضوع نیست. گوشی‌های سامسونگ برای جذب مشتری در شرایطی مورد استفاده قرار گرفتند که نباید از آن‌ها استفاده می‌شد.

سامسونگ می‌گوید که از اتهاماتی که ACCC وارد کرده آگاه است و قصد دارد در دادگاه از خود دفاع کند. این شرکت در بیانیه خود این گونه ذکر کرده است:

سامسونگ بر بازاریابی و تبلیغات خود درباره مقاومت گوشی‌های هوشمندش در مقابل آب پافشاری می‌کند. همچنین ما اطمینان خاطر داریم که برای مشتریان خود خدمات بدون هزینه را فراهم می‌کنیم که همسان با وظایف ما تحت ضمانت‌‌نامه این شرکت و قانون حمایت از مصرف کننده استرالیا است. رضایت مشتری یک اولویت اصلی برای سامسونگ محسوب می‌شود و ما متعهد شده‌ایم که آن را در جهت رضایت هر چه بیشتر مشتریان اجرا کنیم.

اما باید دید که آیا کره‌ای‌ها در جلسه دادرسی نیز می‌توانند دادگاه را متقاعد کنند که در تبلیغات خود درباره گوشی‌های پرچم‌دار سری گلکسی صادق بوده‌اند یا خیر.

