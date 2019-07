مانند سامسونگ، هواوی هم معمولا در هر سال دو سری گوشی پرچم‌دار را معرفی می‌کند. چندی قبل شاهد معرفی مدل‌های تازه‌نفس گوشی‌های سری P هواوی بودیم و تا مدتی دیگر نسل جدید گوشی‌های پرچم‌دار سری میت هواوی معرفی خواهند شد. حالا بر اساس رندری که به تازگی منتشر شده، می‌توانیم در مورد چینش دوربین چهارگانه هواوی میت ۳۰ پرو اظهارنظر کنیم.

در پایین لنز میانی، عبارت زوم اپتیکال ۵ برابری توجه را جلب می‌کند.

طبق این رندر جدید، هواوی برخلاف میت ۲۰ پرو که دوربین‌هایش در یک ماژول مربعی شکل قرار گرفته بودند، این بار می‌خواهد از ماژول دایره‌ای شکل استفاده کند. بر اساس این رندر، در لبه‌های این دایره شاهد تعبیه سه دوربین و یک فلش هستیم و در مرکز آن هم یک دوربین دیده می‌شود. ظاهرا، بار دیگر هواوی از لنزهای ساخت شرکت لایکا استفاده می‌کند و در پایین لنز میانی، عبارت زوم اپتیکال ۵ برابری توجه را جلب می‌کند.

در رابطه با این رندر اطلاعات دیگری منتشر نشده و به همین خاطر تا اطلاع ثانوی باید با شک و تردید زیادی این موضوع را در نظر بگیریم. اگرچه باید خاطرنشان کنیم که پیش از این گزارش‌هایی در مورد تعبیه دوربین چهارگانه در پنل پشتی هواوی میت ۳۰ پرو منتشر شده است. از آنجایی که به احتمال زیاد حدود ۳ ماه دیگر این گوشی معرفی می‌شود، با نزدیک‌تر شدن به زمان معرفی، شاهد انتشار تصاویر و گزارش‌های موثق‌تری خواهیم بود.

