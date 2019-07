وقتی نوکیا گوشی Nokia 9 Pureview را با پنج دوربین معرفی کرد، کسی فکرش را نمی‌کرد که اوضاع گوشی‌های نوکیا از این عجیب‌تر بشود. اما حالا به نظر می‌رسد این شرکت یک کارت دیگر برای رو کردن دارد و آن یک گوشی با سه دوربین چیده شده در یک ماژول دایره‌ای شکل است.

این گوشی هنوز نام رسمی ندارد اما طبق اطلاعاتی که به دست آمده، اسم کد این گوشی Daredevil خواهد بود. همچنین متوجه شدیم که دوربین اصلی این گوشی سنسور ۴۸ مگاپیکسلی دارد.

در تصاویر لو رفته از این گوشی، شاهد بریدگی در نمایشگر نوکیا Daredevil هم هستیم. همچنین رابط کاربری دستگاه نشان می‌دهد که اندروید خام روی این محصول نصب شده و این یعنی این گوشی نیز مثل دیگر محصولات نوکیا تحت لیسانس Android One خواهد بود. به لطف تصاویری که از این گوشی در شبکه اجتماعی Baidu منتشر شده، می‌توانیم ببینیم که رابط کاربری اپلیکیشن دوربین نیز تغییر خاصی نسبت به دیگر گوشی‌های نوکیا ندارد. همچنین یک دکمه در اپلیکیشن دوربین این گوشی اضافه شده که برای سوییچ کردن بین لنز فوق عریض و لنز معمولی دوربین کاربرد دارد که این یعنی شاهد دوربین فوق عریض در این محصول خواهیم بود.

با نگاه به بخش پایینی گوشی، شاهد پورت USB-C نیز هستیم. در لبه سمت چپ گوشی هم یک دکمه اضافی دیده می‌شود که به احتمال زیاد برای کار کردن با گوگل اسیستنت خواهد بود.

حضور سنسور اثر انگشت در بخش پشتی این گوشی، می‌توانیم نتیجه بگیریم که نوکیا Daredevil به نمایشگر LCD مجهز شده و خبری از پنل OLED در این محصول نیست. انتظار داریم نوکیا Daredevil یک میان‌رده باشد که یا به پردازنده اسنپدراگن ۷۱۰ مجهز می‌شود و یا پردازنده اسنپدراگن ۷۳۰.

در نهایت، به جز این موارد، مشخصات دیگری از این گوشی لو نرفته و فعلا تایید شده که شاهد دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی با لنزی با دیافراگم f/1.8 در بخش پشتی این گوشی خواهیم بود. در مورد دوربین فوق عریض نوکیا Daredevil هم اطلاع دیگری در دسترس نیست. دوربین سوم در بخش پشتی نیز با توجه به لنز کوچکی که دارد، احتمالا ۲ یا ۵ مگاپیکسلی خواهد بود و برای سنجش عمق میدان در عکس‌های پرتره به کار می‌رود.

زمان عرضه و قیمت این گوشی نیز مشخص نیست اما به نظر می‌رسد طراحی و توسعه این محصول به پایان رسیده و باید به زودی شاهد عرضه این محصول میان‌رده نوکیا باشیم. شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

The post تصاویر نوکیا Daredevil با ماژول دوربین دایره‌ای لو رفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala