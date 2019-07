راهنمای خرید کارت گرافیک گیمینگ بر اساس قیمت (تیر ۹۸)

با گذشت زمان، شرکت‌های سازنده‌ی بازی‌های ویدئویی از عناوین مختلف خود با کیفیت‌ بالا رونمایی می‌کنند. این شرکت‌ها هر ساله درحال معرفی انواع و اقسام سرویس‌ها، نرم‌افزارها و امکاناتی هستند که بازی‌های ویدئویی را هرچه بیشتر به واقعیت نزدیک کرده و لذا تجربه‌ای لذت بخش‌تر برای کاربران به ارمغان بیاورند. اما خب نرم‌افزار قدرتمند، سخت‌افزار قدرتمند نیز می‌طلبد و مهمترین قطعه‌ای که تجربه‌ی بازی با بالاترین کیفیت ممکن را محقق می‌سازد، کارت گرافیک است. در همین راستا، در این مقاله سعی داریم بهترین کارت گرافیک‌های بازار را در محدوده قیمتی متفاوت به شما عزیزان معرفی کنیم که ضمن داشتن توانایی لازم برای اجرای بازی‌های روز، در اجرای برنامه‌های سنگین گرافیکی و پردازش‌های سنگین نیز عملکرد خوبی از خود نشان می‌دهند.

اما قبل از خرید کارت گرافیک، نکات مهمی وجود دارند که باید نگاه ویژه‌ای به آن‌ها داشت. قبل از معرفی کارت گرافیک‌های پیشنهادی، به طور خلاصه به نکات پیش از خرید آن‌ها می‌پردازیم تا شما عزیزان به عنوان مصرف کننده، ابتدا از نیاز خود آگاهی یابید و سپس به خرید این محصولات اقدام کنید. در خرید کارت گرافیک مخصوص بازی و یا پردازش‌های سنگین، سه نکته از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند که باید حتما مورد توجه قرار گیرند.

«چرا به کارت گرافیک جدید نیاز دارم؟» قبل از خرید کارت گرافیک، ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که برای چه کاری به گرافیک جدید نیاز داریم؟ برای مثال اگر انجام بازی‌های روز مد نظر باشد، نیازی نیست لزوما بهترین مدل کارت گرافیک خریداری شود. چراکه با صرف هزینه‌ی پایین نیز می‌توان گرافیکی خرید که همه‌ی بازی‌های روز را با اعمال تنظیمات متوسط یا پایین اجرا کند. اگر انجام بازی با کیفیت بالا برایتان مهم است، می‌توانید به گرافیک‌های گران‌قیمت‌تر رجوع کنید. برخی از کاربران نیز برای کار با برنامه‌های گرافیکی و ویرایش فیلم و تصویر به گرافیک نیاز دارند که معمولا گرافیک‌های گیمینگ به خوبی از عهده‌ی انجام این کار بر می‌آیند. بنابراین اگر در کنار بازی کردن نیاز به گرافیکی برای کار با برنامه‌های گرافیکی دارید، بهتر است سراغ گرافیک‌های رده بالا بروید. چراکه می‌توانید در دراز مدت نیز از آن‌ها بهره‌ی کافی ببرید. دیگر قطعات کامپیوتر را بررسی کنید. گاهی اوقات کاربران، تنها دلیل ضعف سیستم خود را در بخش گرافیک می‌بینند و بدون اینکه از قدرت دیگر قطعات اطلاع کافی داشته باشند، اقدام به تعویض این قطعه می‌کنند. مشکلی که عموما گریبان این دسته از کاربران را می‌گیرد، گلوگاه یا عدم هماهنگی سخت‌افزاری است. برای مثال اگر شما از کارت گرافیکی جدید و قدرتمند استفاده کنید درحالیکه پردازنده‌ی شما از قدرت کافی برخوردار نیست، حین انجام بازی‌های ویدئویی تمام فشار روی پردازنده قرار می‌گیرد و طبیعتا بازی نیز با مکث و افت فریم مواجه می‌شود. بنابراین قبل از خرید کارت گرافیک حتما از هماهنگی قطعات سخت‌افزاری آن مطمعن شوید. برای این کار می‌توانید با یک جستجوی ساده در اینترنت، از هماهنگی قطعات انتخابی مطلع شوید و یا از کارشناسان کامپیوتر در این زمینه مشاوره بگیرید. «کارت گرافیک کدام شرکت مناسب‌تر است؟» این سوال در زمینه‌ی خرید گرافیک یکی از متداول‌ترین سوال‌هایی است که تقریبا اکثر کاربران با آن مواجه می‌شوند. بسیاری از کاربران از محصولات این دو شرکت استفاده می‌کنند و هر یک نیز از کیفیت قطعه‌ی خود راضی هستند. در سال‌های اخیر انویدیا معمولا بیشتر هدف گیمرها قرار داشت اما امروزه ای‌ام‌دی نیز توانسته با ارائه‌ی محصولات بسیار با کیفیت و در عین حال ارزان قیمت، بخش بزرگی از بازار را تصاحب کند. بنابراین انتخاب بین گرافیک‌های این دو شرکت تا حد زیادی به تجربه‌ی شخصی و سلیغه‌ی کاربر مربوط می‌شود.

با آگاهی از نکات بالا، به معرفی تعدادی کارت گرافیک در محدوده‌ی قیمتی متفاوت می‌پردازیم که می‌توانند در انجام کارهای شما، از بازی‌های رایانه‌ای گرفته تا اجرای نرم‌افزارهای سنگین، عملکرد مناسبی را از خود نشان دهند.

Nvidia Geforce GT 1030

اگر در فکر خرید گرافیکی در محدوده‌ی قیمتی ۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان هستید، پیشنهاد ما خرید گرافیک انویدیا جی‌فورس GT 1030 است. این کارت گرافیک بهترین جایگزین برای سیستم‌هایی است که از گرافیک مجتمع (گرافیک پردازنده) استفاده می‌کنند و قادر است در انجام برخی بازی‌های روز با جزئیات پایین عملکرد رضایت‌بخشی از خود نشان دهد. با توجه به اینکه این گرافیک از ۲ گیگابایت حافظه‌ بهره می‌برد، نمی‌توان در انجام بازی‌ها با کیفیت بالا روی آن حساب باز کرد. این گرافیک به توان زیادی جهت فعالیت نیاز ندارد و به خوبی با سیستم‌های نسبتا قدیمی نیز سازگار خواهد بود.

Nvidia Geforce GTX 1050 Ti

در محدوده‌ی قیمتی ۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان، گرافیک جیفورس GTX 1050 Ti یکی از بهترین انتخاب‌ها خواهد بود که با برخورداری از ۴ گیگابایت حافظه‌ی اختصاصی و پر سرعت GDDR5، در انجام بسیاری از بازی‌های ویدئویی با وضوح تصویر HD و جزئیات بالا و پردازش کارهای نیمه‌سنگین، نیازهای شما را برطرف می‌کند. GTX 1050 Ti علاوه‌ بر قدرت و عملکرد خوب خود، از توان مصرفی پایینی برخوردار است و لذا با منبع تغذیه‌ی حداکثر ۴۵۰ واتی نیز می‌توانید آن را راه‌اندازی کنید. RX 560 4GB از شرکت ای‌ام‌دی می‌تواند رقیب نسبتا خوبی برای GTX 1050 Ti باشد.

AMD Radeon RX 580

در محدوده‌ی قیمتی ۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان، Radeon RX 580، محصول شرکت ای‌ام‌دی، با بهره‌مندی از ۸ گیگابایت حافظه‌ی پر سرعت GDDR5، قادر است پاسخ‌گوی اکثر نیاز‌های شما باشد. در طراحی این سری کارت گرافیک از نسل چهارم معماری GCN با قدرت پردازشی بسیار بالا به کار گرفته شده که هنگام انجام فعالیت‌های سنگین شما را ناامید نخواهد کرد. قیمت این محصول به نسبت عملکردی که از خود نشان می‌دهد بسیار معقولانه است و خریداران این محصول می‌توانند در انجام بازی‌های روز با کیفیت Full HD و جزئیات متوسط روی آن حساب باز کنند. رقیب این گرافیک از شرکت انویدیا، مدل ۶ گیگابایتی GTX 1060 است.

Nvidia Geforce GTX 1660 Ti

گرافیک GTX 1660 Ti در محدوده‌ی قیمتی ۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان قرار می‌گیرد و از جدیدترین محصولات شرکت انویدیا محسوب می‌شود که در اسفند سال گذشته (فوریه ۲۰۱۹) به بازار عرضه شد. در حقیقت این گرافیک را می‌توان جانشین مدل ۶ گیگابایتی GTX 1060 دانست اما بررسی‌ها نشان داده که این کارت حدودا ۳۰ درصد بهتر از ۱۰۶۰ و تنها ۴ درصد ضعیف‌تر از گرافیک قدرتمند GTX 1070 عمل می‌کند. بنابراین اگر به گرافیکی نیاز دارید که بدون مشکل اکثر بازی‌های روز را با کیفیت بسیار خوب اجرا کند و در پردازش‌های سنگین گرافیکی نیز عملکرد مناسبی از خود نشان دهد، GTX 1660 Ti بهترین انتخاب خواهد بود. RX VEGA 56 از شرکت ای‌ام‌دی را می‌توان رقیب خوبی برای این کارت گرافیک دانست. هرچند محصول شرکت ای‌ام‌دی از قدرت و سرعت پردازش بیشتری برخوردار است. این کارت گرافیک برای انجام بازی‌ها با وضوح Full HD و جزئیات بالا و در برخی موارد نیز ۲K با جزئیات پایین، طراحی شده است.

Nvidia Geforce RTX 2060

سری RTX جدیدترین سری از کارت گرافیک‌های انویدیا است که اواخر سال ۲۰۱۸ به بازار عرضه شد و خیل عظیمی از امکانات و قابلیت‌های مختلف را از جمله معماری جدید Turing با توانایی ردیابی پرتو (Ray Tracing) و همچنین حافظه‌ی پر سرعت GDDR6 با خود به ارمغان آورد. RTX 2060 به عنوان محصول پایین‌رده‌ی این سری در محدوده‌ی قیمتی ۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان قرار می‌گیرد و از قدرت پردازشی بسیار بالایی برخوردار است. این گرافیک به شما اجازه می‌دهد تمامی بازی‌های رایانه‌ای روز دنیا را با سطح بسیار مناسبی از جزئیات گرافیکی پردازش کنید و همچنین در اجرای برنامه‌های گرافیکی سنگین نیز عملکرد بسیار قابل قبولی دارد. این محصول برای اجرای بازی‌ها در وضوح Full HD و جزئیات بالا و در برخی موارد نیز ۲K و با نرخ فریم ۱۴۴ هرتز طراحی شده است اما نمی‌توان انتظار داشت همه‌ی بازی‌ها با این وضوح تصویر و نرخ فریم توسط این گرافیک اجرا شوند. RX VEGA 64 از شرکت ای‌ام‌دی را می‌توان رقیب خوبی برای این محصول دانست.

Nvidia Geforce RTX 2070

اگرچه کارت گرافیک RTX 2070 تا حدودی از GTX 1080 Ti ضعیف‌تر است، اما قیمت پایین‌تر و بهره‌مندی از قابلیت‌های متنوع از قبیل ردیابی پرتو، تجربه‌ی بازی‌های رایانه‌‌ای روز را روی این محصول به تجربه‌ی لذت‌بخش‌تری تبدیل خواهد کرد. جالب اینجاست که این محصول در برخی موارد حتی از GTX 1080 نیز ارزان‌تر است و این درحالی است که RTX 2070 علاوه‌بر جدیدتر بودن، عملکرد بهتری از GTX 1080 دارد. البته انویدیا اعلام کرد در غالب یک بروزرسانی نرم‌افزاری، قابلیت ردیابی پرتو را به گرافیک‌های قدرتمند نسل ۱۰ نیز خواهد آورد اما کیفیت اجرای آن در سری RTX به مراتب بهتر خواهد بود. بنابراین می‌توان گفت RTX 2070 در رده‌ی قیمتی ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان، یکی از بهترین انتخاب‌های کاربران خواهد بود که قادر است اکثر بازی‌های روز را با کیفیت ۲K و جزئیات بالا با نرخ فریم ۱۴۴ هرتز اجرا کند.

Nvidia Geforce RTX 2080

کارت گرافیک RTX 2080 یکی از قوی‌ترین محصولات سری RTX انویدیا محسوب می‌شود که در محدوده‌ی قیمتی ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان قرار می‌گیرد. در قدرت زیاد این محصول هیچ شکی نیست اما RTX 2080 تنها ۱۵ درصد از برادر کوچک‌تر خود، RTX 2070، عملکرد بهتری دارد که اختلاف قیمت حدودا ۵ میلیون تومانی را توجیه نمی‌کند! با این اوصاف اگر محصولی می‌خواهید که بازی‌های روز را با کیفیت ۲K و جزئیات بسیار بالا و یا بعضا ۴K با جزئیات پایین اجرا کند، RTX 2080 یکی از بهترین گزینه‌ها خواهد بود. از آن جایی که این گرافیک جز گرافیک‌های بالارده‌ی سری RTX محسوب‌ می‌شود، طبیعتا خرید آن شما را تا سال‌های زیادی از خرید یک کارت جدید بی‌نیاز خواهد کرد. از گرافیک Radeon VII می‌توان به عنوان رقیب این محصول یاد کرد که البته فعلا در بازار ایران موجود نیست.

Nvidia Geforce RTX 2080 Ti

در نهایت می‌رسیم به RTX 2080 Ti که در حال حاضر یکی از قدرتمندترین کارت گرافیک‌های جهان محسوب می‌شود. اگرچه این گرافیک، نصف Titan RTX که قوی‌ترین گرافیک حال حاضر لقب گرفته قیمت دارد، اما از نظر قدرت پردازشی عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود نشان می‌دهد. RTX 2080 Ti برای اجرای بازی‌های روز با کیفیت ۲K و در بسیاری موارد ۴K با بالاترین جزئیات ممکن، هیچگونه مشکلی نخواهد داشت و به سادگی تمام نیاز‌های شما را در هر زمینه‌ی گرافیکی برطرف خواهد کرد. این محصول اما از قیمت بسیار بالایی در بازار کشور ما برخوردار است و در محدوده‌ی قیمتی ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان قرار می‌گیرد.

جمع‌بندی

مسلما گرافیک‌های دیگری نیز با قیمت‌های متفاوت می‌توانستند در این لیست حضور داشته باشند اما با توجه به نتایج تست‌های مختلف و همچنین انتخاب کاربران حرفه‌ای، در نهایت به این مجموعه رسیدیم که در کنار قدرت پردازشی مناسب برای انجام بازی‌های روز و برنامه‌های گرافیکی، از جدیدترین فناوری‌های روز دنیا نیز بهره می‌برند و مدل‌های پیشرفته‌تر آن حتی تا چند سال آینده نیز توانایی انجام بسیاری از فعالیت‌های سنگین را خواهند داشت. لازم به ذکر است پیش از اینکه به خرید این محصولات اقدام کنید، حتما به نکاتی که در شروع مقاله به آن اشاره کردیم رجوع کرده تا هنگام خرید گرافیک دچار مشکل نشوید.

