در سال ۲۰۲۳ حداقل ۲ میلیارد گوشی مجهز به ۵G خواهیم داشت

علی‌رغم تعداد کم گوشی‌های هوشمند مجهز به اینترنت ۵G در سال جاری، شرکت تحقیقاتی کنلیست پیش‌بینی می‌کند تا سال ۲۰۲۳، حدودا ۲ میلیارد گوشی به اینترنت پر سرعت ۵G مجهز خواهند شد.

طی سال‌های اخیر صنعت گوشی‌های هوشمند، پیشرفت و یا تغییر عمده‌ای به خود ندیده است. سال‌هاست که شرکت‌های بزرگ سازنده‌ی گوشی دیگر همانند گذشته نوآوری چشم‌گیری در طراحی محصولات خود بکار نمی‌گیرند و همین مسئله نیز تا حدودی از جذابیت این محصولات کم کرده است.

البته طی این سال‌ها شاهد نوآوری‌های زیادی نیز بودیم که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به استفاده از دوربین چندگانه در پشت گوشی‌ها یا تعبیه‌ی دوربین سلفی درون نمایشگر اشاره کرد اما همه‌ی این‌ها نمی‌توانند آن جذابیتی که می‌توان از این محصولات انتظار داشت را برآورده کنند.

اما سال ۲۰۱۹ را می‌توان به جرئت سالی برای آغاز تحولات بزرگ در نظر گرفت. هرچند پروژه‌ی گوشی‌های تاشو شرکت‌هایی مانند سامسونگ و هوآوی با شکست مواجه شد اما به زودی شاهد نسخه‌های بهبود یافته‌ی گلکسی فولد، میت ایکس و یا گوشی‌های تاشوی دیگر خواهیم بود. اما درحالیکه این فناوری درحال دست و پنجه نرم کردن با چالش‌های پیش رو است، اینترنت نسل پنجم به تدریج در حال تسخیر بازارهای بزرگ است.

البته فناوری ۵G هنوز به صورت کامل فراگیر نشده و فعلا گوشی‌های کمی از جمله گلکسی اس ۱۰ ۵G و ال‌جی V50 ThinQ هستند که از این فناوری پشتیبانی می‌کنند. اگرچه به زودی شاهد معرفی گوشی‌های ۵G بیشتری از سوی نوکیا، سونی، آلکاتل، هوآوی، شیائومی و بسیاری از شرکت‌های دیگر در سال جاری خواهیم بود اما طبق پیش‌بینی‌های شرکت تحقیقاتی کنلیست، در بیشترین حالت ممکن، تعداد این گوشی‌ها در سال ۲۰۱۹ به ۱۳ میلیون واحد خواهد رسید که این یعنی تنها ۰.۹ درصد بازار گوشی‌های هوشمند! اما این شرکت اعلام کرده که تعداد این گوشی‌ها در سال ۲۰۲۳ به اوج خود خواهد رسید و در آن سال تعداد گوشی‌های ۵G از گوشی‌های ۴G بیشتر خواهد شد.

همانطور که مشاهده می‌کنید، طبق ادعای کنلیست، تنها ۱۳ میلیون گوشی هوشمند در سال ۲۰۱۹ روانه‌ی بازار خواهند شد که این مقدار در سال‌ ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ به ترتیب ۱۱.۸، ۲۷.۳، ۳۹.۵ و در نهایت نیز ۵۱.۴ درصد خواهد بود، یعنی حدودا ۸۰۰ میلیون گوشی هوشمند مجهز به شبکه‌ی اینترنتی ۵G در سال ۲۰۲۳ و در مجموع ۲ میلیارد گوشی هوشمند در طول این ۴ سال که رقم بسیار بالایی است. همچنین انتظار می‌رود بیشترین تعداد گوشی‌های مجهز به فناوری ۵G در کشور چین به فروش برسد، چراکه چین هم اکنون مجهزترین کشور در زمینه‌ی اینترنت ۵G بوده و در توسعه زیرساخت‌های مربوط به این شبکه و استانداردهای آن پیشگام است.

