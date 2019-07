جف بزوس برای طلاق به توافق رسید؛ جدایی ۳۸ میلیارد دلاری

طلاق بین بنیان‌گذار آمازون، جف بزوس و همسرش نهایی شد و طبق گزارش بلومبرگ، بخشی از سهام آمازون به ارزش ۳۸.۳ میلیارد دلار در اختیار مکنزی بزوس قرار می‌گیرد. در ماه آوریل، آمازون اعلام کرد که پس از اتمام روند این طلاق در دادگاه، ۴ درصد از سهام این شرکت یا ۱۹.۷ میلیون سهم آمازون به مکنزی بزوس منتقل می‌شود و با این کار خانم بزوس در رتبه چهارم ثروتمندترین زنان دنیا جای می‌گیرد.

علی‌رغم نهایی شدن این طلاق، جف بزوس همچنان ثروتمندترین فرد جهان باقی می‌ماند.

در ماه ژانویه، این زوج ثروتمند با انتشار یک بیانیه در توییتر از قصد خود برای طلاق گرفتن خبر دادند و با این کار نگرانی‌های زیادی در مورد کاهش قدرت جف بزوس در زمینه‌ی تصمیم‌گیری‌های شرکت آمازون مطرح شد. البته جف بزوس ۱۲ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد که ارزش این مقدار سهام به ۱۱۴.۸ میلیارد دلار می‌رسد و همچنان ثروتمندترین فرد جهان باقی می‌ماند. خانم مکنزی بزوس هم اعلام کرده که علی‌رغم دریافت بخش از سهام این شرکت، قدرت رای مربوط به این سهم‌ها را به همسر سابق خود اعطا می‌کند.

خانم بزوس همچنین اعلام کرده که به طرح بشردوستانه وارن بافت و بیل گیتس (بنیان‌گذار مایکروسافت) ملحق می‌شود و این یعنی نیمی از ثروت خود را به خیریه می‌بخشد.

