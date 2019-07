اپل در حال توسعه آیپد با نمایشگر تاشو و پشتیبانی از ۵G است

شنیده شده اپل در حال کار روی یک آیپد جدید است که دارای نمایشگر تاشو خواهد بود و گفته می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۰ شاهد عرضه این محصول خواهیم بود. این خبر را تحلیلگر IHD Markit، آقای Jeff Lin، اعلام کرده و می‌گوید منبع خود او نیز از زنجیره تامین اپل است. تا به امروز گزارش‌های زیادی داشته‌ایم که می‌گویند اپل به ساخت دستگاه‌هایی با نمایشگر تاشو علاقه دارد و این اولین باری نیست که چنین خبری را در رابطه با آیپد می‌شنویم.

به گفته Lin، آیپد سال ۲۰۲۰، نمایشگری به اندازه مک بوک‌های کنونی خواهد داشت که این یعنی شاهد آیپد جدیدی با نمایشگری تقریبا ۱۲ اینچی خواهیم بود. همچنین گفته شده این تبلت ۱۲ اینچی، نه تنها دارای نمایشگر تاشو است بلکه اولین آیپد اپل با پشتیبانی از ۵G خواهد بود.

تا به امروز، درباره آیپد پرو جدید تنها شنیده‌ایم که قرار است اوایل سال ۲۰۲۰ عرضه شود و احتمالا به دوربین سه بعدی ToF مجهز می‌شود. این دوربین می‌تواند اشیای مختلف را اسکن کند و سپس کاربر می‌تواند با استفاده از اپل پنسل، با اشیای اسکن شده کار کند. اگرچه در گذشته هم شنیده‌ایم که اپل می‌خواهد از نمایشگرهای تاشو استفاده کند اما اینکه آیپد پرو بعدی قرار است چنین نمایشگری داشته باشد، چیز جدیدی است و البته بعید به نظر می‌رسد که به واقعیت بپیوندد.

همچنین در گزارش‌ها نیز داشتیم که قرار است آیفون ۲۰۲۰ از شبکه ۵G پشتیبانی کند و احتمال اینکه آیفون ۵G را زودتر از آیپد ۵G ببینیم، بیشتر است. در حال حاضر هستند شرکت‌هایی که گوشی‌های اندرویدی ۵G عرضه کرده‌اند اما اپل مثل همیشه فعلا در این کارزار شرکت نمی‌کند تا شاهد پیشرفت بیشتر و گسترش آنتن‌های ۵G باشیم.

در مجموع هنوز محصولاتی که نمایشگر تاشو دارند به بازار عرضه نشده‌اند و گلکسی فولد که قرار بود در این میدان به عنوان اولین محصول به بازار عرضه شود، به دلیل مشکلات نمایشگر تاشو، با تاخیر در عرضه مواجه شده است. فعلا خیلی زود است که بخواهیم عرضه آیپدی با نمایشگر تاشو را متصور شویم اما شما درباره چنین محصولی چه فکر می‌کنید؟

منبع: MacRumors

