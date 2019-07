بر اساس گزارش‌های دریافتی از کاربران رایتل، از صبح امروز شنبه ۱۵ تیرماه ۹۸ شبکه این اپراتور مخابراتی دچار مشکل شده است. کاربران می‌گویند با وجود پر بودن آنتن موبایل‌هایشان، نمی‌توانند از شبکه اینترنت رایتل استفاده کنند. علاوه بر این حتی وبسایت رایتل و کدهای USSD نیز از کار افتاده‌اند.

در شبکه توییتر نیز برخی از کاربران نسبت به قطع خدمات شبکه رایتل ابزار نارضایتی کرده‌اند. هنوز مشخص نیست قطعی شبکه به دلیل بروزرسانی است یا مشکل فنی دیگری وجود دارد که باید تا برطرف شدن آن منتظر بمانیم. به محض دریافت اخبار و اطلاعات بیشتر، ضمن اطلاع رسانی موضوع کاربران را در جریان آخرین تغییرات قرار خواهیم داد.

منبع متن: digikala