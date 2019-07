براساس گزارشی که به تازگی در وب‌سایت BusinessInsider منتشر شده است، شبکه اجتماعی اینستاگرام اصلی‌ترین منبع اخبار برای نسل جوان به حساب می‌آید. در عصر فعلی می‌توان گفت که تقریبا همه رده‌های سنی از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. اما بیشترین میزان کاربران این رسانه‌ها را نسل جوان تشکیل می‌دهد. طبق این گزارش، نیمی از جوانانی که در نظرسنجی شرکت کرده‌اند اعلام کردند که به صورت روزانه اینستاگرام، یوتیوب و اسنپ چت را چک می‌کنند.

رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به فضایی تبدیل شده‌اند که جوانان از طریق حضور در آن، از اتفاقاتی که در جهان رخ می‌دهد آگاه می‌شوند. حدود ۵۹ درصد افراد شرکت کننده در نظرسنجی BusinessInsider که در رده سنی ۱۳ تا ۲۱ سال قرار داشتند، از این فضا به عنوان اولین منبع خبری خود یاد کرده‌اند. نظرسنجی مذکور به صورت ملی و در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۴ ژانویه سال جاری در آمریکا برگزار شد.

با توجه به نتایج به عمل آمده، اینستاگرام به عنوان اولین منبع خبری این افراد در بین شبکه‌های اجتماعی انتخاب شده است. حدود ۶۵ درصد اعلام کرده‌اند که روزانه به اینستاگرام خود سر می‌زنند و بسیاری از جوانان آن را منبع خبری ا‌ول خود معرفی کرده‌اند. آمریکایی‌های مسن‌تر ممکن است به خبرهای منتشر شده در اینستاگرام اطمینان نداشته باشند، اما تعداد تصاویر طنز سیاسی، شخصیت‌ها و قابلیت بازنشر سریع و آسان اخبار به این معنی است که اینستاگرام بستر نامحدوی برای انتشار خبر در اختیار دارد.

حساب‌های کاربری بسیاری در اینستاگرام وجود دارند که به صورت جدی یا در قالب طنز به فعالیت سیاسی مشغول هستند و برخی از آن‌ها محتوای شبکه‌های اجتماعی دیگر مانند فیس‌بوک، توییتر و تامبلر را نیز بازنشر می‌کنند. همچنین، شخصیت‌های حقیقی و سیاست‌مداران نیز صفحات رسمی خود را در اینستاگرام دارند که از طریق پیام‌های ویدیویی و یا حتی پخش زنده (لایو) با مخاطبان خود ارتباط برقرار می‌کنند. بنابراین، شبکه‌های اجتماعی می‌توانند حتی به یک کمپین تبلیغاتی برای انتخابات نیز تبدیل شوند که البته هزینه آن‌ها نسبت به کمپین‌ها و ستادهای فیزیکی بسیار کمتر است. اینستاگرام با جامعه کاربری بسیار بالای خود، می‌تواند بهترین در میان همه شبکه‌های اجتماعی باشد؛ به ویژه در کشورهایی مانند آمریکا که سال بعد انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو دارد و یا ایران که امسال انتخابات مجلس را برگزار می‌کند.

البته محتوای بی حد و مرز می‌تواند پیامدهایی نیز به همراه داشته باشد. طبق اعلام جوانانی که در این نظرسنجی شرکت کردند، آن‌ها حس می‌کنند که اتکا به شبکه‌های اجتماعی می‌توانسد به قطبی شدن گرایش‌های آن‌ها تبدیل شود، زیر این شبکه‌ها از الگوریتم‌های استفاده می‌کنند که محتواهای مشابه را به دنبال هم نمایش می‌دهد یا پیشنهاد می‌کند و می‌تواند روی نظرات و نگرش‌های کاربران تاثیر بگذارند.

در این بین، دانشجوی ۲۱ ساله‌ای به نام کیتی فاستر گفته است:

رسانه‌های اجتماعی قابلیت خرد کردن یک سخنرانی کامل به یک ویدئو ۳۰ ثانیه‌ای تا ۲ دقیقه‌ای را دارند که می‌توانند بطور کامل نظرات یک کاندیدا را وارونه جلوه دهند و باعث تغییر نظر طرفدارانش نسبت به او شوند. اکثر نسل جوان وقتی ندارند. اگر در این سنین باشید همه چیز شما را احاطه کرده است؛ به‌ویژه اگر دانشجو باشید که دیگر زمانی برای تماشای مناظره‌های یک ساعته نخواهید داشت. خوب نیست بگویم اما صادقانه می‌گویم که من با یک ویدئوی ۲ دقیقه‌ای جهت‌گیری می‌کنم.

متاسفانه این اتفاق در خارج از دنیای سیاست نیز مرسوم است و مدت‌هاست که ویدئوهای کوتاهی از چهره‌های مختلف درباره مسائل گوناگون منتشر می‌شود که جنجال زیادی به‌پا می‌کند و مدتی بعد مشخص می‌شود که این تنها بخشی از یک ویدئوی طولانی‌تر بوده که با قصد و نیت خاصی برش خورده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. البته همین امر گاهی موجب می‌شود تا افرادی که در حال فراموش شدن هستند با چنین شیطنت‌هایی دوباره خبرساز شوند، مخصوصا در دنیای هنرمندان و سلبریتی‌ها که حاشیه‌ها بر موفقیت یا خانه نشین شدن آن‌ها تاثیر فراوانی دارد.

