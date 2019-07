گلکسی نوت ۱۰ برای موفقیت راه سختی در پیش دارد

اگرچه اپل را می‌توان خالق گوشی هوشمند مدرن در نظر گرفت، اما این سامسونگ است که در سال ۲۰۱۱ با معرفی گلکسی نوت کاری را آغاز کرد که حالا در بین گوشی‌های غول‌پیکر می‌توانیم نتیجه‌ی آن را مشاهده کنیم. در آن دوران، شرکت‌های سازنده گوشی‌ها را کوچک‌تر و جمع‌وجورتر می‌کردند اما سامسونگ به لطف عرضه گلکسی نوت توانست محبوبیت گوشی‌های بزرگ‌تر را افزایش دهد.

با نمایشگر بزرگ‌تر، تعبیه قلم استایلوس و افزایش رم و حافظه داخلی، گلکسی نوت خیلی زود به‌خصوص میان کاربران حرفه‌ای به محبوبیت زیادی رسید. اما در سال ۲۰۱۹، سامسونگ برای اینکه بتواند شاخص بودن گلکسی نوت در مقایسه با گوشی‌های گلکسی اس را نشان دهد، کار سختی در پیش دارد؛ به‌خصوص حالا که گلکسی اس ۱۰ در ۴ مدل مختلف با اندازه و قیمت‌های گوناگون روانه‌ی بازار شده است. طبق اعلام سامسونگ، گوشی گلکسی نوت ۱۰ در تاریخ ۷ آگوست (۱۷ مرداد) رسما رونمایی می‌شود.

روزی روزگاری، نمایشگر بسیار بزرگ گلکسی نوت منجر به تمایز این گوشی در برابر گوشی‌های گلکسی اس می‌شد. اما طی سال‌های گذشته، به‌مرور شاهد کم‌رنگ شدن این تمایز هستیم و مرتبا شباهت بین آن‌ها افزایش می‌یابد. به غیر از قلم S Pen، مهم‌ترین تفاوت بین گلکسی اس ۹ پلاس و گلکسی نوت ۹، نمایشگر و باتری کمی بزرگ‌تر گوشی نوت است و اینکه کاربران در رابطه با نوت ۹ می‌توانند مدل مبتنی بر حافظه داخلی و رم بسیار زیادی را خریداری کنند. نمایشگر نوت ۹ تنها ۰.۲ اینچ بزرگ‌تر از اس ۹ پلاس است و این دو گوشی از لحاظ ویژگی‌های مهمی مانند دوربین عملکرد یکسانی دارند.

اما سال‌ها قبل اوضاع این‌گونه نبود. گلکسی نوت ۲ که در سال ۲۰۱۲ عرضه شد، از نمایشگر ۵.۵ اینچی بهره می‌برد که ۰.۷ اینچ از نمایشگر ۴.۸ اینچی گلکسی اس ۳ بزرگ‌تر بود. اما در آن زمان، سامسونگ گوشی‌های گلکسی اس را در اندازه‌های مختلف عرضه نمی‌کرد و به همین خاطر گلکسی نوت یک انتخاب جذاب برای افرادی بود که به گوشی‌های مجهز به نمایشگرهای بسیار بزرگ‌تر علاقه داشتند.

حالا، سامسونگ گوشی‌های گلکسی اس را در چند مدل مختلف روانه‌ی بازار می‌کند. در کنار مدل‌های استاندارد، شاهد معرفی مدل ۵G گلکسی اس ۱۰ هم هستیم که از این فناوری پیشرفته پشتیبانی می‌کند. این مدل ۵G مبتنی بر نمایشگر ۶.۷ اینچی است و برای مقایسه باید بگوییم که اس ۱۰ پلاس از نمایشگر ۶.۴ اینچی بهره می‌برد و در ضمن مدل ۵G مجهز به دوربین چهارگانه است. همین موارد منجر به تمایز مدل ۵G در برابر مدل‌های استاندارد شده است.

همچنین سامسونگ مدلی از اس ۱۰ پلاس را به فروش می‌رساند که دارای ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۱ ترابایت حافظه داخلی است ولی مدل استاندارد و مدل ۵G اس ۱۰ حداکثر از ۸ گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برند. با توجه به امکانات گسترده‌ای که گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ ارائه می‌دهند، معلوم نیست که گلکسی نوت ۱۰ به غیر از داشتن قلم استایلوس، چگونه می‌خواهد خود را متمایز کند. حتی طبق شایعات منتشر شده، نوت ۱۰ در کل شباهت زیادی به گلکسی اس ۱۰ دارد و از ویژگی‌های مشابه زیادی بهره می‌برد. اگرچه همواره بین گوشی‌های نوت و گلکسی اس تشابه وجود داشته است، اما وجود مدل ۵G گلکسی اس ۱۰ و عرضه مدل بسیار قدرتمند گلکسی اس ۱۰ پلاس باعث می‌شود که نسل جدید گلکسی نوت حرف زیادی برای گفتن نداشته باشد.

اگر قرار است قلم استایلوس تنها نقطه تمایز این گوشی در برابر خانواده گلکسی اس ۱۰ باشد، پس باید سامسونگ تلاش خود را تا حد زیادی افزایش دهد تا کاربران برای خریدن این گوشی ترغیب شوند.

