چندی پیش بود که به لطف فایل‌های FCC توانستیم اطلاعاتی راجع به شارژر بی‌سیم گوشی گلکسی نوت ۱۰ و ساعت هوشمند گلکسی واچ ۲ به دست بیاوریم. حالا اطلاعاتی جدید توسط فردی به نام Rolan Quandt منتشر شده که می‌گوید شارژر بی‌سیم گوشی سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ قرار است ۲۰ واتی باشد.

در حال حاضر، پرچمداران سامسونگ از شارژر بی‌سیم تا سرعت ۱۰ الی ۱۵ وات پشتیبانی می‌کنند و شارژر ۲۰ واتی می‌تواند با سرعت بیشتری پرچمدار بعدی سامسونگ را به صورت بی‌سیم شارژ کند. مدل شارژر جدید EP-N5200 خواهد بود و جایگزین شارژر EP-P5200 که با گلکسی اس ۱۰ عرضه شده بود، می‌شود.

به تازگی یک عکس هم از غرفه سامسونگ در نمایشگاه MWC Shanghai منتشر شده که نشان می‌دهد تکنولوژی شارژر معکوس گوشی هم می‌تواند تا ۲۰ وات سریع باشد. هنوز مشخص نیست که سری گلکسی نوت ۱۰ قرار است به شارژر معکوس ۲۰ واتی مجهز شود یا خیر و باید تا زمان معرفی این گوشی‌ها صبر کنیم.

همچنین در این نمایشگاه، سامسونگ تکنولوژی شارژ سیمی ۴۵ واتی PD را هم معرفی کرد و احتمال اینکه این تکنولوژی را در گوشی‌های خانواده گلکسی نوت ۱۰ شاهد باشیم، زیاد است.

در حال حاضر می‌دانیم که گلکسی نوت ۱۰ در دو سایز با نمایشگرهای ۶.۴ و ۶.۷ اینچی عرضه خواهد شد. نسخه ۶.۷ اینچی قرار است Note10+ نام بگیرد و یک نسخه ۵G از این گوشی نیز عرضه می‌شود تا در مجموع شاهد سه نسخه مختلف از گلکسی نوت ۱۰ باشیم. با توجه به شایعات، مشخص شده که سامسونگ از نمایشگر Infinity-O در این گوشی استفاده خواهد کرد و دوربین سلفی درون حفره‌ای در نمایشگر قرار می‌گیرد. نکته جالب این است که این دوربین سلفی، در حفره‌ای در وسط بخش بالایی نمایشگر قرار می‌گیرد و از این جهت نسبت به گوشی‌های خانواده گلکسی اس ۱۰ متمایز خواهد بود.

از دیگر ویژگی‌های گلکسی نوت ۱۰ که لو رفته، می‌توانیم به استفاده از بلندگوی تماس در زیر نمایشگر اشاره کنیم. همچنین سه دیافراگم مختلف برای دوربین این گوشی وجود خواهد داشت و سنسور ToF هم به بخش پشتی این گوشی استفاده می‌شود. دوربین ToF می‌تواند محیط را به صورت سه بعدی اسکن کند و از این جهت برای ثبت عکس‌های پرتره با دقت بالا کاربرد دارد.

باتری این گوشی‌های نیز ۴۱۷۰ میلی‌آمپری خواهد بود که این یعنی این گوشی می‌تواند تا یک روز استفاده مداوم شارژ دهی داشته باشد. زمان معرفی این گوشی‌ها نیز از همین حالا تعیین شده و باید در تاریخ ۱۶ مرداد ماه منتظر معرفی این گوشی‌ها باشیم. مثل همیشه در تاریخ ۱۶ مرداد هم با دیجی‌کالا مگ همراه باشید تا مراسم معرفی این گوشی را به صورت زنده برای شما پوشش دهیم. شما درباره گوشی‌های خانواده گلکسی نوت ۱۰ چه فکر می‌کنید؟

