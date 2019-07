اولین تصاویر واقعی از گوشی شیائومی K20 Pro Avengers Edition منتشر شد

بعد از معرفی گوشی‌های سری K20، شیائومی از گوشی دیگری با نام K20 Pro Avengers Edition رونمایی کرد که بسیار زیبا و البته به تعداد محدود طراحی شده است.

اوایل سال جاری میلادی، برند ردمی شیائومی از گوشی‌های سری K20 رونمایی کرد که حرف K در آن‌ها از عبارت «Killer» به معنای «قاتل» گرفته شده است. دو گوشی از این سری با نام‌های K20 و K20 Pro شناخته می‌شوند که با برخورداری از سخت‌افزاری قدرتمند و قیمتی معقول، می‌توانند به رقیب بسیار سرسختی برای پرچم‌داران شرکت‌های مطرح دیگر بدل شوند.

اما هفته‌ی گذشته ردمی از پرچم‌دار دیگری با طراحی متفاوت رونمایی کرد. این گوشی که با نام K20 Pro Avengers Edition معرفی شد، تفاوت خاصی با K20 Pro ندارد و شاید تنها تفاوت این دو گوشی با یکدیگر به طراحی آن‌ها برگردد. البته هنوز در رابطه با قیمت و میزان حافظه‌ی دستگاه اطلاعات زیادی در اختیار نداریم اما انتظار می‌رود در این مدل که به صورت محدود نیز عرضه خواهد شد، از بیشترین مقدار حافظه‌ی داخلی و حافظه‌ی رم استفاده شود. (۸ گیگابایت رم / ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی).

اقلام همراه گوشی را نیز یک قاب محافظ آبی رنگ زیبا تشکیل می‌دهد که کاملا تداعی کننده‌ی لوگوی معروف اونجرز است. پنل پشتی گوشی نیز طراحی بسیار شکیل و زیبایی دارد. در یک کلام می‌توان گفت شیائومی K20 Pro Avengers Edition، از همه نظر یک گوشی فوق‌العاده است!

اخیرا خبری منتشر شده بود مبنی براینکه گوشی‌های سری K20 شیائومی موفق به فروش بیش از ۱ میلیون نسخه در مدت زمان ۱ ماه شده‌اند که این مسئله بیانگر محبوبیت این سری در نزد کاربران است. اگر گوشی K20 Pro Avengers Edition همانند برادران خود با قیمتی معقول به بازار عرضه شود، انتظار می‌رود این گوشی نیز رکورد خوبی را در فروش از خود بجای بگذارد.

در آخر نیز می‌توانید تصاویر واقعی منتشر شده از این گوشی را مشاهده کنید.

منبع: gsmarena

