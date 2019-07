مشخصات فنی سونی اکسپریا ۲۰ لو رفت

هفته گذشته بود که اولین خبرها از گوشی جایگزین سونی اکسپریا ۱ در نمایشگاه IFA را شنیدیم. حالا خبر جدیدی منتشر شده که به نظر می‌رسد باید منتظر جایگزین گوشی اکسپریا ۱۰ نیز باشیم و این گوشی با نام اکسپریا ۲۰ شناخته خواهد شد.

درواقع امروز مشخصات فنی گوشی اکسپریا ۲۰ لو رفته که البته گفته شده این مشخصات برای نسخه ژاپنی این گوشی خواهد بود اما بعید به نظر می‌رسد که نسخه جهانی اکسپریا ۲۰ نیز مشخصات فنی متفاوتی داشته باشد. نهایتا ممکن است حافظه رم و حافظه داخلی این گوشی در عرضه جهانی متفاوت با نسخه مخصوص ژاپن باشد.

جدا از این مورد، گوشی سونی اکسپریا ۲۰ قرار است به پردازنده اسنپدراگن ۷۱۰ مجهز شود. این پردازنده نسبت به نسل کنونی این گوشی یعنی اکسپریا ۱۰ که پردازنده اسنپدراگن ۶۳۰ دارد، یک ارتقا به حساب می‌آید. نمایشگر اما همچنان ۶ اینچی خواهد بود و رزولوشن فول اچ‌دی پلاس خواهد بود. همچنین سونی همچنان نسبت نمایش سینماتیک ۲۱:۹ را در این گوشی حفظ خواهد کرد.

از نظر حافظه رم، این گوشی در دو مدل با دو حافظه ۴ یا ۶ گیگابایتی عرضه می‌شود. حافظه داخلی این گوشی نیز ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایتی خواهد بود که طبیعتا نسخه ۶۴ گیگابایتی، رم ۴ گیگابایتی دارد و مدل دیگر، رم ۶ گیگابایتی.

دوربین‌ها در بخش پشتی این گوشی نیز همچنان همان رزولوشن ۱۲ مگاپیکسلی را خواهند داشت. دوربین دوم البته مشخص نیست که از نوع اولترا واید است یا از نوع تله‌فوتو با زوم دو برابری. در حال حاضر اکسپریا ۱۰ دارای دو دوربین در بخش پشتی است که دوربین دوم آن ۵ مگاپیکسلی و برای سنجش عمق میدان کاربرد دارد. شما درباره میان‌رده‌های جدید سونی چه فکر می‌کنید؟

