مدیر هواوی: سیستم عامل ما از اندروید و iOS بهتر است

پس از جنگ تجاری آمریکا و چین و به دنبال آن ایجاد محدودیت برای شرکت هوآوی با تحریم‌های وضع شده از سوی دونالد ترامپ، این شرکت اعلام کرد که به زودی سیستم عامل اختصاصی خود به نام HongMengOS را جایگزین اندروید خواهد کرد. در حال حاضر مشخص نیست که آیا گوگل همچنان به همکاری خود با هوآوی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولید کنندگان گجت‌های اندرویدی ادامه می‌دهد یا خیر. البته دونالد ترامپ در چند روز گذشته و پس از ملاقات با رئیس جمهوری چین در اجلاس کشورهای G20 اعلام کرده بود که اجازه شرکت‌های آمریکایی مجاز هستند با هوآوی تجارت کنند، اما این شرکت چینی همچنان در لیست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا قرار دارد.

بنیان‌گذار هوآوی، آقای رن ژنگ‌فی، به تازگی در مصاحبه‌ای با مجله فرانسوی LePoint اعلام کرد که این شرکت قصد دارد وابستگی خود به اندروید را کاهش دهد. همچنین، اعلام کرد که سیستم عامل اختصاصی هوآوی چیزی فراتر از یک جانشین برای اندروید است و می‌توان از آن در حوزه‌های دیگر مانند اینترنت اشیا و اتومبیل‌های خودران استفاده کرد. در حالی‌که در گزارش‌های پیشین این ادعا مطرح شده بود که HongMengOS حدود ۶۰ درصد سریع‌تر از اندروید است، آقای رن مدعی شد که این سیستم عامل با نرخ تاخیر ۵ میلی ثانیه عمل می‌کند و نه تنها از اندروید، بلکه از iOS نیز سریع‌تر است.

رن ژنگ‌فی گفته است که شرکتش در حال کار روی ساخت یک فروشگاه نرم‌افزاری جدید برای جایگزینی با پلی‌ استور گوگل است و اعتراف کرده است که هوآوی و HongMengOS در این زمینه ضعف دارند. او در ادامه از تعهد توسعه دهندگان به پلتفرم‌های اندروید و iOS سخن گفت.

ریچارد یو، مدیرعامل هوآوی نیز اعلام کرده است که HongMengOS در پاییز پیش رو در چین عرضه خواهد شد و سایر بازارها تا سال آینده میلادی به این سیستم عامل دسترسی خواهند داشت. با فرض اینکه روابط گوگل و هوآوی دیگر مانند گذشته نخواهد شد، می‌توان انتظار داشت هوآوی در پرچم‌داران بعدی خود یعنی میت ۳۰ و میت ۳۰ پرو از سیستم عامل اختصاصی خودش استفاده کند.

هوآوی میت ایکس در ماه فوریه رونمایی شد؛ پیش از اینکه این کمپانی چینی از همکاری با شرکای تجاری‌ خود در آمریکا منع شود. بنابراین، میت ایکس که در ماه سپتامبر عرضه خواهد شد، به‌طور پیش‌فرض از اندروید استفاده می‌کند. ماه گذشته نیز این شرکت فهرستی از گوشی‌های دریافت کننده به‌روز رسانی اندروید Q را منتشر کرد که در بین آن‌ها نام گوشی‌های خانواده‌ پی ۳۰ و میت ۲۰ پرو، میت ۲۰ ایکس (هر دو نسخه ۴G و ۵G) و همچنین آنر ۲۰ نیز دیده می‌شد.

هوآوی تا سال آینده سامسونگ را برای رسیدن به جایگاه بزرگ‌ترین تولید کننده گوشی هوشمند در سطح جهان، پشت سر نخواهد گذاشت

در مصاحبه‌ای که به تازگی با والتر جی، مدیر بخش اروپای غربی هوآوی انجام شد، او بیان کرد که این شرکت تا سال آینده سامسونگ را برای رسیدن به جایگاه اولین تولید کننده گوشی هوشمند در سطح جهان، پشت سر نخواهد گذاشت. مدیران ارشد هوآوی از جمله شخص ریچارد یو از سال ۲۰۱۶ به دنبال این هدف هستند و حتی توانستند در راه رسیدن به آن اپل را نیز پشت سر بگذارند.

در سال ۲۰۱۵ سهم هوآوی از فروش جهانی ۱۰۴.۱ میلیون دستگاه بود که او را پس از سامسونگ و اپل در مقام سوم قرار داد. در سال ۲۰۱۸ میزان فروش جهانی هوآوی به ۲۰۶ میلیون دستگاه رسید و این پیشرفت تا سه ماهه نخست امسال ادامه داشت. از ابتدای سال ۲۰۱۹ تا پایان ماه مارس، این شرکت ۵۹ میلیون دستگاه گوشی هوشمند به فروش رساند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰.۳ درصد افزایش داشت. این پیشرفت‌ها به قدری بود که هوآوی را در جایگاه دوم و پس از سامسونگ قرار دهد و باعث ایستادن اپل در جایگاه سوم شد. اگر محدودیت‌های تجاری پیش آمده برای هوآوی وجود نداشت، ممکن بود این شرکت تا سال آینده بتواند حتی جایگاه سامسونگ را نیز به خود اختصاص دهد. اما در حال حاضر و با وجود تحریم‌های این شرکت، پیش‌بینی می‌شود فروش جهانی هوآوی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد کاهش داشته باشد که در نتیجه احتمالا سال ۲۰۱۹ با فروش ۱۴۰ تا ۱۶۰ میلیون دستگاه برای چینی‌ها به پایان خواهد رسید.

تحریم‌های وضع شده و همچنین عدم استفاده از سیستم عاملی که ۸۵ درصد از گوشی‌های هوشمند در دنیا را پوشش می‌دهد، باعث خواهد شد این شرکت به مدت بیشتری برای رسیدن به وضعیت سابق نیاز داشته باشد. علاوه بر سیستم عامل، هوآوی باید به دنبال یک معماری جدید برای جایگزینی معماری شرکت ARM در تولید چیپست‌های خود نیز باشد. کمپانی چینی که روزگاری همه آینده درخشانی را برایش متصور بودند، حالا با مشکلات بزرگی دست به گریبان شده است که این آینده درخشان را تحت الشعاع قرا می‌دهد.

حتی اگر ادعا‌های مدیران ارشد این شرکت درست باشد و HongMengOS از اندروید سریع‌تر عمل کند، باز هم مدت زیادی طول می‌کشد تا بتواند در تعداد اپلیکیشن‌ها و کاربران با این سیستم عامل رقابت کند. به علاوه، رسیدن به جایگاه بزرگ‌ترین تولید کننده گوشی‌های هوشمند نیز در حال حاضر برای این شرکت به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است.

