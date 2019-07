سامسونگ تبلت اقتصادی گلکسی تب (A 8.0 (2019 را معرفی کرد

شرکت سامسونگ در چند روز گذشته از نسل جدید تبلت اقتصادی خود با نام گلکسی تب (A 8.0 (2019 را در برخی بازارهای آسیایی عرضه کرد. این شرکت امروز اعلام کرد که قصد دارد تبلت جدید خود را با شعار «تبلتی ایده‌آل برای لذت بردن از محتوای دلخواه‌تان در هر کجا که باشید» به بازارهای دیگر نیز عرضه کند.

با وجود اینکه گلکسی تب (A 8.0 (2019 یک دستگاه رده پایین به شمار می‌آید، از بدنه فلزی برخوردار است که ظاهری پریمیوم به آن بخشیده است. همان‌طور که از نام این تبلت پیداست، با یک نمایشگر ۸ اینچی مواجه هستیم که رزولوشن WXGA و نسبت تصویر ۱۶:۱۰ را ارائه می‌کند. با توجه به اینکه از تبلت‌های رده پایین انتظار سخت افزار چندان قدرتمندی را نداریم، مشخصات این دستگاه شما را شگفت‌زده نخواهد کرد.

سامسونگ برای گلکسی تب (A 8.0 (2019 از پردازنده اسنپ دراگون ۴۲۹ به همراه ۲ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی استفاده کرده است. دوربین اصلی این تبلت دارای یک سنسور ۸ مگاپیکسلی و دوربین سلفی آن دارای سنسور ۲ مگاپیکسلی است. گلکسی تب ۸ اینچی جدید به دو اسپیکر و یک باتری ۵۱۰۰ میلی آمپر ساعتی مجهز است.

این تبلت در حال حاضر در بسیاری از بازارها قابل دسترسی است و قیمت تعیین شده برای آن حدود ۱۶۰ دلار است که البته بسته به کشور مقصد می‌تواند متفاوت باشد.

