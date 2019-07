هرچه به زمان معرفی آیفون‌های سال ۲۰۱۹ نزدیک‌تر می‌شویم، خبرها و شایعات درباره این گوشی‌ها نیز بیشتر می‌شود. اما با توجه به شنیده‌ها، این گوشی‌ها قرار نیست نسبت به نسل قبلی خود تغییرات زیادی داشته باشند. ظاهرا آیفون‌های سال ۲۰۲۰ که در حال حاضر به نام آیفون ۱۲ شناخته می‌شوند، تحول بعدی اپل در دنیای گوشی‌های هوشمند خواهد بود. بنابراین، با هم نگاهی داشته باشیم به آنچه افشا کنندگان مدعی شده‌اند از مشخصات آیفون ۱۲ خواهد بود.

طراحی: خداحافظی با بریدگی نمایشگر (ناچ)

از زمان معرفی آیفون X در سال ۲۰۱۷، بریدگی صفحه نمایش به بحث داغی بین طرفداران و مخالفان این طراحی جدید تبدیل شد. رویای نمایشگر بی‌حاشیه مدت‌هاست تولیدکنندگان را به خود مشغول کرده است، اما قرارگیری دوربین سلفی و سیستم تشخیص چهره موجب شده بود تا اپل بخش بالایی نمایشگر پرچم‌دار خود را با یک بریدگی تولید کند که میزبان این تجهیزات باشد. پس از اپل، شرکت‌های بسیار دیگری نیز از این نوع طراحی استفاده کردند و گوشی‌های مختلفی با انواع بریدگی از مستطیل‌ها و مربع‌های آزار دهنده تا بریدگی‌های قطره‌ای کوچک‌تر را مشاهده‌کردیم.

با توجه به جلوه ناخوشایند این بریدگی‌ها و انتقاداتی که به آن‌ها وارد شد، از ابتدا مشخص بود که این طراحی زیاد دوام نخواهد داشت و چاره‌ای موقت بود تا راه‌حل‌های اساسی‌تر مانند مخی کردن دوربین در زیر نمایشگر به بلوغ برسند. البته جاگذاری دوربین در زیر نمایشگر نیز همچنان اول راه است و فراگیر شدن آن در سال جاری بعید به نظر می‌رسد. اما احتمالا تا سال ۲۰۲۰ این فناوری برای به کارگیری در پرچم‌داران شرکت‌های بزرگ به سطح مطلوب برسد. در نتیجه استفاده از آن در آیفون ۱۲ دور از ذهن نیست. از طرح‌های دیگری که برای جایگزینی ناچ عنوان شده است، می‌توان به بریدگی دورن نمایشگر (مشابه گلکسی S10 سامسونگ) اشاره کرد.

علاوه بر طراحی پنل جلویی، احتمالا قاب پشتی نیز دچار تغییراتی می‌شود که با توجه به سنت همیشگی اپل، این تغییرات تنها در بخش دوربین به چشم می‌آیند. با توجه به شایعات پیشین، اپل قصد داشت تا از ترکیب دوربین سه‌گانه مربعی شکل برای آیفون‌های امسال استفاده کند. اما آخرین گزارش‌ها از ناامید شدن این کمپانی برای استفاده از این ترکیب در آیفون‌های امسال خبر می‌دهند؛ در نتیجه ممکن است این دوربین در سال آینده و برای آیفون ۱۲ استفاده شود. به هر صورت، صنعت گوشی‌هی هوشمند به سمت دوربین‌های سه‌گانه و حتی بیشتر پیش می‌رود و اپل نیز مدت‌هاست اعلام کرده که به ورود جدی‌تر به حوزه‌ واقعیت افزوده علاقه‌مند است و آیفون ۱۲ می‌تواند اولین تلاش اپل برای تحقق این دو مورد باشد.

صفحه نمایش: همچنان OLED؟

اپل برای اولین در سال ۲۰۱۷ استفاده از نمایشگرهای LCD را کنار گذاشت و آیفون X را با پنل OLED راهی بازار کرد. در سال ۲۰۱۸ نیز آیفون‌های XS و XS Max با پنل OLED معرفی شدند و فقط آیفون XR بود که به دلیل قیمت پایین‌تر از پنل LCD استفاده کرد. اما شایعات جدید از کوچ اپل به سوی نمایشگرهای OLED خبر می‌دهند.

بسیاری از طرفداران این کمپانی امیدوارند که این اتفاق هرچه زودتر و در سال جاری صورت بگیرد، اما خبرهای ضد و نقیضی مبنی بر به تعویق افتادن آن به گوش می‌رسد. پس می‌توان امید داشت که ۲۰۲۰ سالی باشد که همه گوشی‌های خانواده آیفون ۱۲ از نمایشگر OLED استفاده می‌کنند. طبق ادعاهای مطرح شده، ابعاد نمایشگر این آیفون‌ها به ترتیب برابر با ۵.۴۲، ۶.۰۶ و ۶.۶۷ اینچ خواهد بود. درنیجه می‌توان گفت که جانشین آیفون XS Max در سال ۲۰۲۰ کمی از نسخه فعلی آن کوچکتر، جانشین آیفون XR تقریبا هم‌اندازه و نسل جدید آیفون XS در سال ۲۰۲۰ نیز کمی بزرگتر نسخه فعلی خواهند بود.

اما اگر جایگزین آیفون XR برای سال ۲۰۲۰ که ارزان‌ترین گوشی در خانواده خود خواهد بود نیز مانند دو عضو دیگر از نمایشگر OLED استفاده کند، اپل چگونه بین این سه مدل تفاوت ایجاد خواهد کرد؟ احتمالا تفاوت این نسخه با دو نسخه دیگر در ساختار دوربین خواهد بود که جانشین آیفون XR در سال آینده از دوربین دوگانه استفاده خواهد کرد. آنچه مشخص است،‌ تا پیش از معرفی شدن خانواده آیفون ۱۲ نمی‌توانیم این شایعات را به‌طور قطع صحیح فرض کنیم.

سخت افزار: قدرت در دستان شما

چیپ A12 Bionic به‌کار گرفته شده در پرچم‌داران فعلی اپل یکی از قدرتمندترین چیپست‌های موبایلی حال حاضر است، به‌طوری که بسیاری معتقدند iOS ظرفیت بهره‌وری کامل از توانایی‌های این چیپ را ندارد. همچنین، عملکرد شگفت انگیز A12 Bionic را در آیفون‌های XS و XS Max مشاهده کردیم.

شایعات و گزارش‌ها هنوز به جانشین این چیپست قدرتمند اشاره‌ای نکرده‌اند. اما در خبرها به این موضوع اشاره شده است که اپل در سال ۲۰۲۰ از چیپ جدیدی رونمایی می‌کند که با معماری ۵ نانومتری تولید می‌شود. قطعا این چیپست جدید از A12 Bionic نیز قدرتمندتر خواهد بود. اما تفاوت نانومترها چطور باعث اختلاف قدرت پردازنده‌ها خواهد شد؟

به بیان ساده، هرچه فاصله میان اجزا کمتر باشد، انرژی مصرفی آن‌ها نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه باتری مصرف باتری دستگاه نیز کاهش خواهد یافت. A12 Bionic بر پایه معماری ۷ نانومتری تولید شده است که در حال حاضر بسیار راضی کننده است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود چیپ ۵ نانومتری اپل که در ۲۰۲۰ معرفی می‌شود نسبت به A12 تا ۱۵ درصد سریع‌تر عمل کند.

آیفون ۸S: جانشینی برای آیفون SE

کوپرتینویی‌ها در سال ۲۰۱۶ با معرفی آیفون SE بار دیگر طراحی آیفون ۵ را که برای بسیاری از کاربران محبوب بود احیا کردند. البته آیفون SE تنها از نظر طراحی با آیفون ۵ شباهت داشت و به لحاظ سخت افزاری تقریبا در سطح آیفون ۶s بود. ظاهر کلاسیک و ابعاد کوچکتر SE باعث شد تا بسیاری از کاربرانی که به گوشی‌های هوشمند بزرگ علاقه ندارند به شدت از این گوشی استقبال کنند. همچنین ظاهر مشابه باعث می‌شد تا کاربران آیفون ۵s بتوانند لوازم جانبی گوشی خود را برای آیفون SE نیز استفاده کنند. بنابراین اپل به خوبی توانست نیاز این کاربران را با معرفی یک آیفون با ظاهر قدیمی اما سخت افزار و دوربین به‌روز برطرف کند.

شایعات جدید از این حکایت دارند که در سال ۲۰۲۰ و در کنار آیفون ۱۲، اپل از آیفون جدیدی رونمایی خواهد کرد که می‌تواند دل کاربران متمایل به آیفون‌های ۷ و ۸ را بدست آورد. این گوشی احتمالی که با نام ۸S شناخته می‌شود، ظاهری مشابه آیفون‌ ۸ دارد و در واقع یک نسخه کامپکت خواهد بود که با سخت افزار جدید و المان‌های قدیمی مانند کلید هوم، Touch ID و شاید لمس سه‌بعدی تولید و عرضه خواهد شد.

لمس سه بعدی و اسکنر اثر انگشت

مرگ فناوری لمس سه‌بعدی یکی از شایعاتی است که مدت‌هاست به گوش می‌رسد. ظاهرا تعداد بسیاری از کاربران اپل از این فناوری استفاده چندانی نمی‌کنند و حتی بعضی کاربران هیچ‌گاه به سراغ آن نرفته‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد کوپرتینویی‌ها قصد دارند لمس سه‌‌بعدی را غیرفعال کند. حذف این قابلیت دو مزیت برای آیفون خواهد داشت: نخست اینکه نیاز به پنل‌های گران‌قیمت حساس به فشار را از بین می‌برد که باعث کاهش قیمت کلی خواهد شد و مورد دوم اینکه باعث کاهش ضخامت دستگاه می‌شود.

بنا به موارد ذکر شده، بسیاری از کاربران امیدوارند در نسل جدید آیفون‌ها، این قابلیت نه چندان کاربردی حذف شود. پس از عرضه نسخه بتا iOS 13 و نبود نشانه‌ای از لمس سه بعدی که ظاهرا با روش‌های جدید کنترل جایگزین شده است، امیدها به حذف لمس سه بعدی بیشتر شده است. iOS 13 در آیفون‌های ۲۰۱۹ مورد استفاده قرار خواهد گرفت، در نتیجه این آیفون‌ها فاقد ویژگی لمس سه بعدی خواهند بود و به پیروی از آن، در آیفون ۱۲ نیز اثری از لمس سه بعدی نخواهد بود.

صحبت از اسکنر اثر انگشت در نسل‌های جدید آیفون غیر قابل پیش‌بینی بود. برخی منابع اعلام کرده‌اند که اپل قصد دارد در آینده‌ای نزدیک از سنسور اسکنر اثر انگشت زیر نمایشگر در آیفون‌هایش استفاده کند. در طرف مقابل نیز بعضی معتقدند این برنامه به‌طور کل کنار گذاشته شده است. اما با توجه به این که اپل همواره شرکتی بوده است که پس از معرفی فناوری‌های جدید، استفاده از فناوری‌های قدیمی خود را کنار می‌گذارد؛ بعید است که شاهد حضور همزمان Touch ID و Face ID در یک گوشی باشیم، مگر اینکه اپل از سنسور اثر انگشت زیر نمایشگر خود به حدی مطمئن باشد که سیستم تشخیص چهره را کنار بگذارد.

مدتی قبل گزارشی مبنی بر تصمیم اپل برای تولید نسخه‌ای خاص از آیفون‌ منتشر شد که مختص بازار چین است و به سنسور اثر انگشت زیر نمایشگر مجهز خواهد بود و از Face ID در آن استفاده نخواهد شد . گفته می‌شود این نسخه از نسخه جهانی ارزان‌تر خواهد بود و برای رقابت با غول‌های چینی مانند هواوی و شیائومی در بازار بزرگ چین عرضه خواهد شد. هنوز مشخص نیست که این نسخه عضوی از آیفون‌های ۲۰۱۹ خواهد بود یا در سال ۲۰۲۰ تولید می‌شود.

پشتیبانی از ۵G

امسال سال معرفی گوشی‌های پشتیبانی کننده از ۵G بود و شرکت‌های بزرگی مانند سامسونگ، ال‌جی و هواوی سعی کردند نمایندگان خود را هر چه زود‌تر به بازار ارائه کنند. البته این فناوری هنوز در مراحل ابتدایی است و تا همه گیر شدن آن فاصله بسیاری است. مناطق تحت پوشش محدود، عدم وجود تجهیزات مناسب و کامل و بسیاری از موارد دیگر که در این مقاله به‌طور مفصل به آن‌ها اشاره شده است، می‌توانند کاربران را در سراسر دنیا از داشتن یک گوشی ۵G ناامید کند. اما با توجه به سرعت پیشرفت شرکت‌های فعال در این حوزه، می‌توان به سال‌های بعد امید داشت.

گزارش‌ها از معرفی اولین آیفون با پشتیبانی از ۵G در سال ۲۰۲۰ حکایت دارند، اما برخی تحلیل‌گران معتقدند که این اتفاق تا قبل از سال ۲۰۲۱ ممکن نخواهد بود.

زمان معرفی و قیمت آیفون ۱۲

مانند هر سال، انتظار داریم خانواده آیفون ۱۲ در اوایل ماه سپتامبر معرفی شود. پیش‌بینی می‌شود در بخش قیمت تا چند سال آینده شاهد تغییری نخواهیم بود و احتمالا سه‌گانه آیفون ۱۲ نیز با قیمت‌های ۱۰۹۹ دلار برای نسخه مکس، ۹۹۹ دلار براید نسخه استاندارد و ۷۵۰ دلار برای نسخه ارزان‌قیمت یا همان R عرضه خواهند شد که البته اگر نسخه ۵G وجود داشته باشد، قیمت آن از سایرین بیشتر خواهد بود. شایعات قیمت آیفون احتمالی موسوم به آیفون ۸S را حدود ۶۵۰ دلار برای نسخه پایه اعلام کرده‌اند.

