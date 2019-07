بعد از اینکه هفته گذشته اولین تصاویر شماتیک از گوشی آنر ۹X را دیدیم، حالا نوبت به نسخه بزرگ‌تر آن رسیده که با نام آنر ۹X Pro شناخته خواهد شد. این تصاویر توسط حساب کاربری @evleaks در توییتر منتشر شده که سابقه درخشانی در لو دادن اطلاعات گوشی‌های معرفی نشده دارد. در هر صورت، طراحی هر دو گوشی دقیقا یکسان است و هر دو از دوربین سلفی پاپ‌آپ بهره می‌برند.

تنها تفاوت این است که آنر ۹X پرو علاوه بر داشتن نمایشگر بزرگ‌تر و دارا بودن جک هدفون، سه دوربین در بخش پشتی خود دارد که احتمالا یکی از آن‌ها از نوع اولترا واید خواهد بود.

با توجه به اطلاعاتی که تا به امروز لو رفته، گوشی آنر ۹X Pro قرار است از سنسور سونی IMX582 یا همان دوربین ۴۸ مگاپیکسلی معروف به عنوان دوربین اصلی استفاده کند. دوربین دوم هشت مگاپیکسلی و از نوع اولترا واید است و در نهایت دوربین سوم، سنسوری دو مگاپکیسلی دارد و برای سنجش عمق میدان در عکس‌های پرتره به کار می‌رود. از نظر نمایشگر، شاهد پنل LCD خواهیم بود که اندازه آن بین ۶.۵ تا ۶.۷ اینچ خواهد بود. همچنین در بخش جلویی و پشتی این گوشی، از شیشه استفاده خواهد شد و فریم دور گوشی نیز آلومینیومی خواهد بود.

پردازنده‌ای که انتظار می‌رود درون این گوشی‌ها ببینیم، Kirin 810 است. این جدیدترین پردازنده هواوی برای گوشی‌های میان‌رده خودش است و پیش‌تر آن را روی گوشی هواوی نووا ۵ هم که ماه پیش معرفی شد، دیده بودیم.

در نهایت، دوربین سلفی که در مکانیزم پاپ‌آپ این گوشی‌ها وجود خواهد داشت، سنسوری ۲۵ مگاپیکسلی دارد. منبع انرژی دهنده به این سخت‌افزار هم یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپری است که با شارژر ۲۰ واتی با سرعت بالا، شارژ می‌شود. انتظار داریم گوشی‌های سری آنر ۹X در تاریخ یکم مردادماه، در چین معرفی شود و پس از مدت کوتاهی شاهد عرضه جهانی این گوشی‌ها باشیم. شما درباره این دو محصول چه فکر می‌کنید؟

