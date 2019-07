با توجه به خبرها و به لطف بنچمارک‌های GeekBench می‌دانیم که سامسونگ در حال توسعه نسل جدید گلکسی M30 است و می‌خواهد این گوشی را بهبود ببخشد. اسم این گوشی نیز قرار است گلکسی M30s باشد و از پردازنده ده نانومتری اگزینوس ۹۶۱۰ بهره خواهد برد. در کنار این پردازنده نیز چهار گیگابایت حافظه رم وجود خواهد داشت.

اما حالا به لطف تصاویری که امروز منتشر شده، می‌توانیم نگاهی به ظاهر این گوشی نیز بیاندازیم. در این تصاویر، تنها بدنه این گوشی قابل مشاهده است.

در مقایسه با گلکسی M30 کنونی، می‌توانیم ببینیم که جایگاه دوربین در گلکسی M30s بزرگ‌تر شده که دلیل آن، استفاده از دو دوربین در بخش پشتی این گوشی است. اگرچه گوشی گلکسی M30 دارای سه دوربین در بخش پشتی است اما به هر دلیلی، سامسونگ ترجیح داده این بار از دو دوربین در گلکسی M30s استفاده کند.











گلکسی M30 دارای دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی با لنزی با دیافراگم f/1.9 در کنار یک دوربین پنج مگاپیکسلی با لنز اولترا واید f/2.2 و دوربین زوم پنج مگاپیکسلی برای سنجش عمق میدان است. حالا به نظر می‌رسد که سامسونگ قید دوربین سنجش عمق میدان را خواهد زد و در گوشی گلکسی M30s شاهد دوربین اصلی و دوربین اولترا واید خواهیم بود.

دیگر جزئیات طراحی این گوشی، به نظر با گلکسی M30 یکسان است و تفاوت خاص دیگری وجود ندارد. یک تصویر هم از جایگاه سیم کارت این گوشی منتشر شده که نشان می‌دهد این محصول می‌تواند به صورت همزمان، از دو نانو سیم کارت و یک کارت حافظه جانبی بهره ببرد. بخش پایینی گوشی نیز جایی است که بلندگو، پورت USB-C و جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون قرار می‌گیرد.

همچنین به احتمال بسیار زیاد، سامسونگ همچنان باتری غول آسای ۵۰۰۰ میلی‌آمپری را در این گوشی حفظ خواهد کرد که با شارژر ۱۵ واتی، با سرعت نسبتا بالایی می‌تواند شارژ شود.

انتظار می‌رود سامسونگ گوشی گلکسی M30s را ماه آینده در کشور هند معرفی کند. احتمالا پس از مدت کوتاهی نیز شاهد عرضه این محصول در دیگر نقاط دنیا خواهیم بود. شما درباره این محصول میان‌رده چه فکر می‌کنید؟

منبع متن: digikala