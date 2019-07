در ماه جولای هستیم و این یعنی حداقل سه ماه با معرفی گوشی جدید گوگل که با نام پیکسل ۴ شناخته می‌شود، فاصله داریم. مثل همیشه حالا نوبت به تصاویر رندر از تمام زوایای گوشی رسیده و تا چند وقت دیگر عکس‌های نسخه واقعی پیکسل ۴ را هم خواهیم دید. این تصاویر توسط OnLeaks منتشر شده که با توجه به سابقه‌ای که دارد، می‌توانیم صحت این رندرها را تایید کنیم. این رندرها آنقدر هم هیجان انگیز نیستند چراکه خود گوگل در اقدامی عجیب، طراحی بخش پشتی این گوشی را لو داده بود ولی حداقل با این رندرها می‌توانیم ابعاد این گوشی را ببینیم و البته نمای جلویی آن را هم شاهد هستیم.

آنطور که مشخص شده، پیکسل ۴ اکس‌ال دارای ابعادی معادل ۱۶۰.۴ در ۷۵.۲ میلی‌متر با ضخامت ۸.۲ میلی‌متر است. نمایشگر این نسخه نیز ۶.۲۵ اینچی خواهد بود. برای مقایسه، گلکسی اس ۱۰ پلاس ابعادی معادل ۱۵۷.۶ در ۷۴.۱ در ۷.۸ میلی‌متر دارد و دارای نمایشگر ۶.۴ اینچی است. اگر این اطلاعات درست باشند، گلکسی اس ۱۰ پلاس گوشی کوچک‌تری نسبت به پیکسل ۴ اکس‌ال خواهد بود و در عین حال، نمایشگر بزرگ‌تری دارد. از آن‌جایی که نسبت نمایشگر در هر دو گوشی نیز احتمالا یکسان است، این تفاوت ابعاد فقط یک دلیل دارد: حاشیه‌های دور نمایشگر.

فعلا نمی‌توانیم با توجه به این عکس‌ها، نسبت نمایشگر به بدنه و همچنین میزان حاشیه‌های بالا و پایین نمایشگر را حساب کنیم اما حداقل می‌توانیم بگوییم حاشیه‌های نمایشگر در این گوشی نه تنها از گلکسی اس ۱۰ پلاس بیشتر است، بلکه از بسیاری گوشی‌های پرچمدار دیگر نظیر وان پلاس ۷ پرو نیز بیشتر و بزرگ‌تر است.

رقبای پیکسل ۴ توانسته‌اند نمایشگرهای بزرگ‌تر را در بدنه‌هایی کوچک‌تر جای بدهند که البته هزینه تولید بیشتری هم برایشان دارد. برخی نیز حتی مجبور شده‌اند دوربین سلفی را از نمای جلویی گوشی حذف کنند. برخی از حفره درون نمایشگر برای این کار استفاده کرده‌اند و برخی دیگر مثل وان پلاس ۷ پرو نیز به دوربین پاپ‌آپ روی آورده‌اند. اما پیکسل ۴ هیچ کدام از این کارها را انجام نداده و حتی تلاشی برای کم کردن حاشیه‌های خود در حد و اندازه رقبا انجام نداده بلکه به جای آن، شاهد حاشیه‌ای بزرگ در بالای نمایشگر این گوشی هستیم.

از پیکسل ۴ اگر بپرسید، احتمالا دلایل منطقی برای چنین طراحی به شما ارائه می‌کند. برای جبران چنین حاشیه بزرگی، شما دو دوربین سلفی دریافت می‌کنید. همچنین احتمالا شاهد استفاده از تکنولوژی Project Soli Radar خواهیم بود که به شما امکان می‌دهد با تکان دادن دست خود در بالای نمایشگر، با این محصول کار کنید.

یک دلیل دیگر هم وجود دارد و آن این است که همه شما از بریدگی نمایشگر در پیکسل ۳ اکس‌ال متنفر بودید و از همین رو گوگل ترجیح داده قید بریدگی را بزند و سراغ حاشیه بزرگ‌تر برای بالای نمایشگر برود. جدا از این موارد، گوشی‌های پیکسل هیچوقت قرار نبوده بهترین سخت‌افزار و طراحی ممکن را ارائه دهند و در عوض قرار است بهترین تجربه نرم‌افزاری گوگل را پیش روی شما بگذارند.

اما این وسط یک استثنا خنده دار درباره سری گوشی‌های پیکسل وجود دارد و آن این است که این گوشی‌ها در ارائه تجربه نرم‌افزاری بدون نقص نیز موفق نیستند! بزرگترین مشکلی که گوشی‌های پیکسل کنونی دارند، مشکل مدیریت حافظه RAM است که در نتیجه آن، در طول استفاده اپلیکیشن‌ها به صورت خود به خودی بسته می‌شوند. گوگل می‌تواند این مشکل را با افزایش حافظه رم در پیکسل ۴ حل کند اما باید ببینیم چه تصمیمی در این زمینه می‌گیرد.

به طور کلی چیزی که از پیکسل‌های گوگل انتظار داریم شامل بهترین دوربین موبایلی بازار، سخت‌افزار معمولی نسبت به رقبا، رابط کاربری تمیز و ساده و احتمالا گوشی بدون مشکل بزرگ است. این یعنی کاربران همچنان هم انتظار یک گوشی فوق العاده از گوگل ندارند و حتی از همین حالا، برخی مقالاتی درباره اینکه پیکسل ۴ چقدر ناامید کننده خواهد بود، می‌نویسند.

تمام این گمانه‌زنی‌ها و انتقاداتی که از همین حالا به پیکسل ۴ وارد است را می‌توانیم به گردن لو رفتن اطلاعات این محصول بیاندازیم. متاسفانه حتی گوگل هم در این زمینه نه تنها جلوی لو رفتن اطلاعات را نگرفت، که خودش هم به آن پیوست و عکسی رسمی از طراحی بخش پشتی این گوشی منتشر کرد. با این تصاویری هم که منتشر شده، این گوشی حداقل از نظر طراحی، شباهتی به ترندهای طراحی سال ۲۰۱۹ ندارد و بیشتر شبیه به یک گوشی پرچمدار از یکی دو سال گذشته است.

همانطور که مارکز برانلی در توییت خود گفته و عکس آن را در بالاتر گذاشته‌ایم، گوگل باید فاکتور سورپرایز کننده‌ای در این محصول قرار دهد تا بتواند موفقیت پیکسل ۴ را تضمین کند. صرف اینکه این گوشی ساخت گوگل است، دوربین فوق العاده‌ای دارد و رابط کاربری آن نیز جذاب است، نمی‌تواند کاربران را به سمت این محصول جذب کند. شاید نمایشگری با نرخ رفرش ریت بالا و یا حافظه رم هشت گیگابایتی، بتواند موفقیت پیکسل ۴ را تضمین کند. شما در این زمینه چه فکر می‌کنید؟ آیا گوگل می‌تواند بالاخره به فروش مورد انتظار خود از یک گوشی پرچمدار پیکسل برسد یا امسال هم سال سختی را پشت سر خواهد گذاشت؟

منبع: TheVerge

The post تصاویر رندر گوگل پیکسل ۴ نمای جلویی این گوشی را نشان می‌دهند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala