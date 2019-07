اگر در گوشی اندرویدی خود از یک اپلیکیشن مایکروسافت استفاده می‌کنید، احتمالا با تبلیغات بی سروصدا این شرکت در منوهای Share و Open روبرو شده‌اید. به گزارش Android Police، برخی از اپلیکیشن‌های مایکروسافت در منوهای موردنظر آیکون مربوط به اپلیکیشن‌های این شرکت را نشان می‌دهند تا کاربران با ضربه بر آن‌ها بتوانند این موارد را نصب کنند.

Android Police در گزارش خود اشاره کرده که بسیاری از اپلیکیشن‌های مایکروسافت با چنین موضوعی مواجه شده و سایت Verge هم حداقل در مورد اپلیکیشن Your Phone Companion که برای سینک کردن گوشی‌های اندرویدی با کامپیوترهای ویندوزی ارائه شده، به این موضوع برخورده است. به گزارش سایت Verge، بعد از نصب اپلیکیشن Your Phone Companion در منوی اشتراک‌گذاری، آیکونی تحت عنوان Microsoft OneDrive (Install) پدیدار شده است. با ضربه بر آن، ابتدا Your Phone Companion اجرا می شود و خیلی سریع کاربر به پلی استور گوگل منتقل می‌شود.

ظاهرا این موضوع از چند ماه گذشته وجود دارد زیرا برخی از کاربران گزارش‌هایی در رابطه با آن ارائه داده‌اند ولی حالا توجهات زیادی به آن جلب شده است. این موضوع تا حد زیادی به ارائه‌ی قابلیت‌های بیشتر برای اپلیکیشن Your Phone Companion ارتباط دارد که حالا کاربران گوشی‌های اندروید راحت‌تر از گذشته می‌توانند از طریق کامپیوتر ویندوزی خود به نوتیفیکیشن‌های گوشی دسترسی داشته باشند.

البته این تبلیغات چندان هم آزاردهنده نیستند و مثلا در منوی اشتراک‌گذاری آیکون‌های متعددی دیده می‌شود که اضافه شدن آیکون جدید به آن معمولا مورد توجه زیادی قرار نمی‌گیرد. با این حال، مایکروسافت در حال پایه‌گذاری رسم بدی است. اگر هر توسعه‌دهنده‌ای این روند را دنبال کند، منوهای اندروید شلوغ‌تر و گیج‌کننده‌تر می‌شوند. در گزارش Android Police آمده که اندروید Q تا حد زیادی جلوی تاثیر این اقدام را می‌گیرد و این یعنی در منوی اشتراک‌گذاری به جای مشاهده آیکون OneDrive، با آیکون اپلیکیشن Your Phone Companion مواجه می‌شوید که در گوشی نصب شده است.

منبع: The Verge

