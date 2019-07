با بررسی‌ها و تست‌های انجام شده توسط بنچمارک‌های مختلف، نسل سوم پردازنده‌های AMD نیز نتوانستند محصول پر قدرت اینتل یعنی Core i9 9900K را در بازی‌های ویدئویی شکست دهند.

روز گذشته AMD رسما پردازنده‌های نسل سوم رایزن خود را برای فروش عرضه کرد. پردازنده‌هایی که کاربران هم‌اکنون قادر به خرید آن‌ها هستند Ryzen 5 3600، Ryzen 5 3600X، Ryzen 7 3700X، Ryzen 7 3800X و Ryzen 9 3900X را شامل می‌شوند که همگی جز دسته‌ی دسکتاپ قرار می‌گیرند. همچنین این شرکت تراشه‌ی مادربرد جدیدی را برای سوکت AM4 پردازنده‌های نسل سوم رایزن معرفی کرد که تحت عنوان X570 شناخته می‌شود و از استاندارد PCIe 4.0 پشتیبانی می‌کند. این استاندارد به مقدار قابل توجه ۴۲ درصد از PCIe 3.0 سریع‌تر است و پهنای باند دردسترس کارت‌های گرافیک، درایوهای سخت، SSDها، وای‌فای و نیز کارت‌های شبکه‌ی اترنت را تا دوبرابر افزایش می‌دهد.

چند روز قبل، بنچمارک‌ پردازنده‌های نسل سوم AMD به همراه پردازنده‌ی Core i9 9900K در وب‌سایت PCGamesHardware دیده شد که نشان می‌داد پردازنده‌ی قدرتمند Ryzen 9 3900x می‌تواند تحت شرایطی خاص، پردازنده‌ی فوق‌العاده قدرتمند Core i9 9900K شرکت اینتل را شکست دهد. اما ظاهرا بسیاری از بنچمارک‌های دیگر عکس این نتیجه را نشان می‌دهند. یعنی Core i9 9900K همچنان حاکم بلامنازع در بین پردازنده‌های کامپیوتری در انجام بازی‌های ویدئویی است!

البته تلاش‌های شرکت AMD در سال‌های اخیر برای جبران فاصله‌ی زیاد بین پردازنده‌های این شرکت و اینتل بسیار ستودنی است. چراکه این شرکت حتی موفق شده‌ است در برخی موارد، در زمینه‌های غیر گیمینگ، پردازنده‌های اینتل را نیز پشت سر بگذارد، اما ظاهرا وقتی به بازی می‌رسیم، همچنان اینتل است که می‌تازد!

جالب اینجاست که کنسول‌های نسل قبل قرار است با پردازنده‌های رایزن راهی بازار شوند. اگرچه پردازنده‌های AMD به دلیل دارا بودن هسته و رشته‌ی بیشتر، در اجرای بازی‌های پردازنده محور عملکرد خوبی از خود نشان می‌دهند، اما بسیاری از API‌ ها همانند دایرکت ایکس ۱۱، دایرکت ایکس ۱۲ و دستور Vulkan در پردازنده‌های اینتل از عملکرد بهتری برخوردار هستند.

لازم به ذکر است که پردازنده‌ی Ryzen 9 3900X از ۱۲ هسته‌ی سخت‌افزاری در کنار ۲۴ رشته‌ (ترد) بهره می‌برد. فرکانس پایه‌ی این محصول ۳.۸ گیگاهرتز بوده و در بالاترین مقدار به ۴.۶ گیگاهرتز افزایش پیدا می‌کند. پردازنده‌ی Core i9 9900K شرکت اینتل اما از ۸ هسته و ۱۶ رشته بهره می‌برد. فرکانس پایه‌ی این محصول ۳.۶ گیگاهرتز است اما تحت فعالیت سنگین قادر است فرکانس خود را تا مقدار قابل توجه ۵ گیگاهرتز نیز افزایش دهد. پردازنده‌ی AMD از فناوری ۷ نانومتری برخوردار است و این درحالیست که اینتل i9 9900K را با فناوری ۱۴ نانومتری روانه‌ی بازار کرد. با این اوصاف توان مصرفی پردازنده‌ی اینتل ۹۵ وات و توان مصرفی پردازنده‌ی AMD نیز ۱۰۵ وات است.

