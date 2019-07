کانن دو دوربین کامپکت G7 X III و G5 X II را معرفی کرد

کانن امروز سری G7 X را با یک دوربین جدید بروز و محصولی مخصوص ولاگرها به‌روز کرد. دوربین کانن G7 X III شباهت زیادی به نسل قبلی خود دارد و همچنان یک لنز ۲۴-۱۰۰ میلی‌متر با دیفراگم f/1.8-2.8 دارد. سنسور دوربین نیز همچنان یک اینچی است و رزولوشن ۲۰ مگاپیکسلی دارد اما جدا از این موارد، برخی ویژگی‌های نرم‌افزاری به این دوربین اضافه شده که یوتوبرها را بیشتر از همه خوشحال می‌کند.

اول از همه، این دوربین حالا از فیلم‌برداری ۴K بدون کراپ در سرعت ۳۰ فریم در ثانیه پشتیبانی می‌کند. این ویژگی است که حتی دوربین‌های رده بالا کانن مثل EOS-R هم فاقد آن هستند. جدا از این مورد، دوربین کانن G7 X III حالا می‌تواند با کانکشن WiFi، محتوای ضبط شده را مستقیما به یوتیوب بفرستد. یک ویژگی دیگر که در این دوربین وجود دارد، این است که می‌توان با آن در حالت عمودی فیلم‌برداری کرد و فیلم‌های ضبط شده، با همان حالت عمودی ذخیره شوند. یک خروجی میکروفون و پورت USB-C برای شارژ دوربین نیز به G7 X III اضافه شده است.

دوربین دیگر، برای آن دسته از کاربران ساخته شده که به عکاسی علاقه بیشتری دارند. این دوربین G5 X Mark II است. G5 X Mark II به سختی طراحی شبیه به نسل اول خود که در سال ۲۰۱۵ معرفی شد دارد و به جای آن طراحی آن شبیه به G7 X III است و می‌توانیم این دوربین را جزو رده کامپکت‌های رده بالایی بدانیم که سنسور یک اینچی دارند و پرچمدار آن‌ها هم دوربین‌های سری RX100 سونی است.

مزیت اصلی G5 X II نسبت به G7 X III داشتن ویوفایندر OLED است که به صورت پاپ‌آپ از بدنه بالا می‌آید و شبیه به دوربین‌های سری RX100 سونی است. همچنین لنز استفاده شده در این دوربین و به خصوص محدوده زوم آن، بهتر از G7 X III است. لنز این دوربین از فاصله ۲۴ تا ۱۲۰ میلی‌متر را با حداکثر دیافراگم f/1.8 تا f/2.8 پوشش می‌دهد. سنسور ۲۰ مگاپیکسلی و یک اینچی آن نیز با G7 X III یکسان است.

دوربین G7 X III با قیمت ۷۴۹ دلار و در دو رنگ مشکی و نقره‌ای به فروش خواهد رسید و دوربین G5 X Mark II نیز با قیمت ۸۹۹ دلار و تنها در رنگ مشکی عرضه خواهد شد. هر دو دوربین از ماه آینده در فروشگاه‌ها عرضه می‌شوند.

