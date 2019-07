وایو را به یاد دارید؟ این شرکت زمانی زیر مجموعه سونی بود و لپ‌تاپ‌های سونی را با برند سونی وایو می‌شناختیم. حالا اما وایو شرکتی جداست و هنوز هم لپ‌تاپ‌های مختلف ویندوزی تولید می‌کند. امروز این شرکت از جدیدترین لپ‌تاپ خود با نام SX12 رونمایی کرد که نمایشگری ۱۲.۵ اینچی دارد و تعداد پورت‌های آن، از هر رقیب دیگری بیشتر است!

این لپ‌تاپ درواقع نسل جدید S11 به حساب می‌آید. از جمله بهبود‌های آن می‌توانیم به بزرگ‌تر شدن نمایشگر به لطف کاهش حاشیه‌های آن و بزرگ‌تر شدن دکمه‌های کیبرد اشاره کنیم در شرایطی که اندازه بدنه، تفاوتی با S11 ندارد.

اما نکته جالب، در تصویری است که در ابتدای این پست دیدید. سه پورت USB-A، یک پورت USB-C (با قابلیت شارژ لپ‌تاپ)، یک پورت HDMI، یک جایگاه کارت حافظه SD، یک پورت ۳.۵ میلی‌متری، پورت اترنت، پورت شارژر مخصوص و حتی یک پورت VGA، پورت‌هایی هستند که دو سمت این لپ‌تاپ را فرا گرفته‌اند.

وایو SX12 از پردازنده‌های نسل هشتم اینتل Core i5 و Core i7 بهره می‌برد و خریداران می‌توانند در صورت تمایل، این لپ‌تاپ را مجهز به مودم LTE کنند. وزن این محصول هم ۸۸۸ گرم است که SX12 را جزو لپ‌تاپ‌های سبک قرار می‌دهد.

وب‌سایت ورج اخیرا لپ‌تاپ وایو SX14 را بررسی کرده بود که درواقع نسخه بزرگ‌تر SX12 به حساب می‌آید. آنطور که ورج نوشته بود، SX14 لپ‌تاپ سبک و بسیار خوب با عملکرد قوی است و حتی در بررسی این محصول، از کیبرد این محصول تعریف شده بود. ترک‌پد کوچک و عمر باتری ضعیف، از نقاط ضعف SX14 عنوان شده بود و نباید انتظار داشته باشیم که این دو مورد، در SX12 برطرف شده باشند. اما حداقل می‌توانیم از روی عکس‌ها ببینیم که ترک‌پد SX12 هم‌اندازه SX14 است در صورتی که اندازه کلی لپ‌تاپ، کوچک‌تر است.

فروش وایو SX12 از این هفته در ژاپن آغاز می‌شود و قیمت آن بین ۱۱۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار بسته به مشخصات سخت‌افزاری، متغیر خواهد بود. هنوز خبری از عرضه این لپ‌تاپ در خارج از مرز‌های ژاپن شنیده نشده اما از آن‌جایی که وایو S11 و SX14 راه خود را به خارج از ژاپن پیدا کردند، می‌توانیم بگوییم ممکن است این لپ‌تاپ را در آینده نزدیک در بازار کشورمان ببینیم.

در هر صورت، این بهترین نمونه است که ثابت می‌کند می‌توان لپ تاپی کوچک و سبک ساخت بدون آنکه نیاز باشد پورت‌های مختلف، قربانی سبکی و کوچکی شوند. شما درباره این لپ‌تاپ چه فکر می‌کنید؟

منبع: TheVerge

منبع متن: digikala