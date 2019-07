به گزارش DigiTimes، هیچ‌یک از آیفون های ۲۰۱۹ دارای مشخصه لمس سه‌بعدی نیستند. گزارش‌های زیادی در مورد حذف این قابلیت در آیفون های جدید منتشر شده است و در این رابطه می‌توانیم به اظهارنظرهای تحلیلگران مختلف هم اشاره کنیم. همچنین لازم به ذکر است که آیفون XR از این قابلیت بهره نمی‌برد که البته این موضوع به قیمت پایین‌تر این گوشی نسبت داده می‌شود.

حالا که به عرضه آیفون‌های ۲۰۱۹ نزدیک می‌شویم، حجم اخبار مربوط به آن‌ها هم افزایش یافته و با توجه به تغییرات اعمال شده در iOS 13، حذف این قابلیت در آیفون‌های جدید کاملا منطقی به نظر می‌رسد. طبق این گزارش، اپل با این کار هزینه‌های ماژول‌های لمسی مربوط به نمایشگر آیفون‌ها را کاهش داده است.

در رابطه با نمایشگرها هم این سایت گزارش جدیدی منتشر کرده است. در حال حاضر، پنل‌های اولد آیفون X، آیفون XS و XS مکس صرفا توسط سامسونگ ساخته می‌شوند و پنل‌های اولد مربوط به تاچ‌بار مک‌بوک پرو و اپل واچ هم توسط ال‌جی تولید می‌شوند زیرا نوع ساخت و فناوری آن‌ها کمی فرق دارد.

اپل برای قطعات مختلف، علاقه‌ی زیادی به همکاری با تامین‌کنندگان گوناگون دارد تا در این زمینه بتواند قیمت‌ها را کاهش دهد. یکی از بخش‌هایی که اپل چندان دست بازی ندارد، همین پنل‌های اولد است که حالا طبق این گزارش، اپل مشغول مذاکره با کمپانی چینی BOE برای تامین بخشی از پنل‌های اولد موردنیاز خود است. البته همانطور که گفتیم، این موضوع هنوز نهایی نشده است.

منبع: ۹To5Mac

The post هیچ‌کدام از آیفون‌های ۲۰۱۹ از قابلیت لمس سه‌بعدی بهره نمی‌برند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala