شرکت آنر ساعاتی پیش یک گوشی فوق ارزان معرفی کرد که آنر پلی ۸ نام دارد. البته این گوشی کاملا هم جدید نیست و درواقع همان آنر ۸S است که با نام جدید و مخصوص بازار چین معرفی شده است. پردازنده این محصول Helio A22 است و تنها یک دوربین در بخش پشتی خود دارد. پنل نمایشگر این محصول هم کیفیت معمولی دارد و با این شرایط، با قیمت بسیار پایین ۱۲۰ دلار عرضه می‌شود.

نمایشگر آنر پلی ۸ اندازه ۵.۷۱ اینچی دارد و از نوع LCD است. همچنین این پنل دارای حاشیه‌های اندک است و دوربین سلفی هم در یک بریدگی در بالای نمایشگر قرار گرفته است. رزولوشن نمایشگر نیز HD+ است و نسبت نمایش تصویر، ۱۹:۹.

تنها دوربینی که در بخش پشتی این گوشی قرار گرفته، رزولوشن ۱۳ مگاپیکسلی دارد و لنزی با دیافراگم f/1.8 در جلوی آن قرار گرفته است. اپلیکیشن دوربین هم برای گوشی با این قیمت، امکانات مختلفی از جمله HDR دارد. دوربین سلفی که در بریدگی بالای نمایشگر قرار گرفته، پنج مگاپیکسلی است و لنزی با دیافراگم f/2.2 در جلوی آن قرار گرفته است. همچنین از آن جا که خبری از سنسور اثر انگشت در این محصول نیست، آنر ویژگی تشخیص چهره را در این گوشی قرار داده که البته امنیت بالایی نیز نخواهد داشت.

آنر پلی ۸ با دو گیگابایت حافظه رم و حافظه داخلی ۳۲ گیگابایتی عرضه می‌شود. البته خبر خوشحال کننده این است که می‌توان با استفاده از کارت حافظه microSD، تا ۵۱۲ گیگابایت دیگر، به این گوشی حافظه جانبی اضافه کرد. خود گوشی نیز دارای اسلات سه تایی سیم کارت است که شامل دو سیم کارت نانو، و یک کارت حافظه microSD می‌شود. همچنین یک نکته جالب دیگر این است که هر دو اسلات سیم کارت این گوشی، از ۴G پشتیبانی می‌کنند.

Honor Play 8 با اندروید پای و رابط کاربری EMUI 9.0 عرضه می‌شود. باتری محصول هم ۳۰۲۰ میلی‌آمپری است. متاسفانه خبری از USB-C در این گوشی نیست و به جای آن پورت قدیمی microUSB قرار گرفته اما با توجه به برچسب قیمتی محصول، این موضوع چندان هم دور از انتظار نیست. همچنین خبری از شارژ سریع هم در این گوشی نیست.

منبع: GSMArena

The post گوشی پایین‌رده و ارزان قیمت آنر پلی ۸ معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala