مک بوک ۱۲ اینچی که زیر سایه‌ی مک‌بوک ایر و مک‌بوک پرو شهرت گذشته خود را نداشت، حالا دیگری اثری از آن در فروشگاه آنلاین اپل دیده نمی‌شود و این یعنی تولید آن متوقف شده است. این لپ‌تاپ در سال ۲۰۱۵ معرفی شد و در آن زمان بین مک بوک ها از لحاظ طراحی ویژگی‌های شاخصی بهره می‌برد؛ به‌عنوان مثال، اولین مک بوک مجهز به پورت USB-C و کیبورد مبتنی بر مکانیسم پروانه‌ای بود و همچنین بعد از سال‌ها اولین مک‌بوکی بود که از لوگوی درخشان اپل بهره نمی‌برد.

مدل‌های جدید مک بوک پرو در سال ۲۰۱۶ و مدل‌های تازه‌نفس مک‌بوک ایر در سال ۲۰۱۸ پیرو رویکرد مک‌بوک ۱۲ اینچی بودند که این تغییرات واکنش‌های مختلفی در پی داشت. بسیاری از کاربران حرفه‌ای و آماتور دلتنگی خود را برای درگاه کارت SD و پورت‌های USB-A ابراز کردند و کیبوردهای پروانه‌ای هم سروصدای زیادی به راه انداختند.

توقف تولید مک بوک ۱۲ اینچی اقدامی منطقی محسوب می‌شود زیرا ۲ سال است که این لپ‌تاپ به‌روز نشده ولی با وجود توان پایین‌تر، به خاطر داشتن بدنه سبک‌تر و باریک‌تر همچنان مورد توجه کاربران قرار می‌گرفت. این لپ‌تاپ با داشتن قیمت ۱۲۹۹ دلاری، هم‌قیمت مدل پایین‌رده مک‌بوک پرو قرار می‌گیرد که نسبت به آن توانایی بیشتری دارد و فقط وزن و ضخامت آن اندکی بیشتر است.

البته به‌نظر می‌رسد اپل مدل جدید مک‌بوک ایر را به‌ عنوان جانشین این لپ‌تاپ در نظر گرفته است. مک‌بوک ایر هم به اندازه آن سبک و باریک نیست اما در هر صورت قدرت بیشتری دارد. البته از این مهم‌تر، اپل امروز اعلام کرد که قیمت مک بوک ایر کاهش یافته و به ۱۰۹۹ دلار رسیده و به همین خاطر یک گزینه ایدئال برای کاربران خواستار خرید مک بوک پایین‌رده محسوب می‌شود.

