اپل در سال ۲۰۲۰ چهار آیفون معرفی خواهد کرد!

طبق گزارشی که JPMorgan منتشر کرده، اپل می‌خواهد به منظور افزایش فروش آیفون در سال ۲۰۲۰، چهار مدل مختلف آیفون را در این سال معرفی کند. آنطور که گفته شده، کوپرتینویی‌ها قصد دارد سه مدل آیفون OLED جدید که از شبکه ۵G پشیتبانی خواهد کرد را در سال ۲۰۲۰ معرفی کند و همچنین گفته شده که حداقل دو مدل از آن‌ها، دوربین اسکن سه بعدی ToF هم خواهد داشت.

معمولا اپل ماه سپتامبر را که پیش از تعطیلات آخر فصل است، برای معرفی iPhone جدید انتخاب می‌کند. امسال هم انتظار داریم مثل دو سال گذشته، شاهد معرفی سه آیفون جدید در ماه سپتامبر باشیم که تا همین حالا هم اطلاعات زیادی از آن‌ها لو رفته است. از جمله این اطلاعات می‌توانیم به سه دوربینه شدن دو آیفون و البته چینش عجیب این دوربین‌ها اشاره کنیم.

تحلیلگر JPMorgan همچنین گفته که اپل می‌خواهد یک گوشی «مقرون به صرفه» نیز تولید کند که این محصول در اندازه iPhone 8 خواهد بود اما فاقد مودم ۵G است و قیمت کمتری دارد.

از آن‌جایی که تیم کوک نمی‌خواهد بیخیال بازار گوشی‌های رده بالا بشود، انتظار داریم سه iPhone سال ۲۰۲۰ با نمایشگر‌های ۵.۴، ۶.۱ و ۶.۷ اینچی، همگی پنل OLED داشته باشند. تمام این اقدامات برای این است که اپل بتواند به فروش مدنظر خود از آیفون که مهم‌ترین محصول کنونی این شرکت است، برسد. آنطور که شنیده شده، اپل انتظار دارد بتواند در سال آینده میلادی، ۱۲۰ میلیون آیفون به فروش برساند و رسیدن به چنین عددی، کار بسیار سختی است. برای سال ۲۰۱۹ نیز تخمین زده بود بتواند ۱۸۰ میلیون آیفون به فروش برساند.

متاسفانه اپل دیگر تعداد فروش iPhone را در گزارش‌های مالی خود اعلام نمی‌کند و نمی‌دانیم که تا به اینجای ۲۰۱۹، اپل چقدر به هدف خود نزدیک شده است. در این میان، تنها دلیلی که شاید بتواند بیش از همه اپل را به فروش ۱۹۵ میلیون iPhone در سال ۲۰۲۰ امیدوار کند، iPhone مقرون به صرفه‌ای خواهد بود که این شرکت قصد دارد عرضه کند. شما در این زمینه چه فکر می‌کنید؟

