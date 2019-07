اپل مک بوک ایر و مک بوک پرو ۱۳ اینچی را آپدیت کرد

مدل‌های رده بالای مک بوک پرو در ماه May شامل بروزرسانی سخت‌افزاری شدند و حالا نوبت به مک‌بوک‌های میان‌رده رسیده تا بروزرسانی سخت‌افزاری را دریافت کنند. مک بوک پرو ۱۳ اینچی مدل پایه که فاقد تاچ بار بود، حالا به تاچ بار مجهز شده تا حالا تمام مک‌بوک‌پرو‌ها دارای تاچ بار باشند. مک بوک ایر هم شامل بروزرسانی سخت‌افزاری شده و قیمت آن هم کاهش پیدا کرده است.

بگذارید ابتدا با مک بوک پرو جدید شروع کنیم. این کامپیوتر بالاخره بعد از دو سال شامل بروزرسانی سخت‌افزاری شده و نوار لمسی تاچ بار (و البته سنسور اثر انگشت Touch ID) هم به بالای کیبرد آن اضافه شده است. در زمینه پردازنده نیز به جای پردازنده دو هسته‌ای نسل هفتم اینتل Core i5، حالا شاهد استفاده از پردازنده نسل هشتم و چهار هسته‌ای Core i5 هستیم. سرعت پردازشی این پردازنده روی ۱.۴ گیگاهرتز تنظیم شده و می‌تواند تا ۳.۹ گیگاهرتز هم افزایش یابد. یک ویژگی که متاسفانه از نسل قبل روی این لپ‌تاپ باقی مانده، داشتن دو پورت تاندربولت ۳ است. دیگر لپ‌تاپ‌های خانواده مک بوک پرو دارای چهار پورت تاندربولت ۳ هستند.

مک بوک پرو جدید در مدل پایه، در دو نسخه عرضه می‌شود. نسخه اول دارای حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی SSD خواهد بود و قیمت آن ۱۲۹۹ دلار است. مدل دیگر حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایتی SSD دارد و قیمت آن ۱۴۹۹ دلار تعیین شده است. هر دو نسخه، دارای حافظه رم هشت گیگابایتی خواهند بود.

مک بوک ایر نیز امروز شامل بروزرسانی سخت‌افزاری شده است. نمایشگر این کامپیوتر حالا مثل تمام لپ‌تاپ‌های مک بوک پرو به تکنولوژی True Tone مجهز شده است. True Tone میزان گرمای نمایشگر را با توجه به نور محیط تغییر می‌دهد و پیش از این، این تکنولوژی را در آخرین آیفون‌ها و آیپدهای اپل دیده بودیم. قیمت این کامپیوتر نیز نسبت به نسل قبلی صد دلار کاهش داشته و حالا با قیمت ۱۰۹۹ دلار عرضه می‌شود. مشخصات فنی این کامپیوتر اما همچنان ثابت هستند و از پردازنده نسل هشتم اینتل Core i5 در این محصول استفاده می‌شود.

حال وقت آن رسیده که سراغ مسئله تکراری لپ‌تاپ‌های اپل برویم و آن کیبرد آن‌ها است. اپل اعلام کرده که نسل سوم کیبردهای باترفلای را در این دو لپ‌تاپ جدید قرار داده که با استفاده از مواد جدید ساخته شده‌اند و اپل امیدوار است دچار مشکل نشوند.

از سال ۲۰۱۶ که اپل مک بوک پرو جدیدی با طراحی امروزی آن معرفی کرد، همواره کیبرد این لپ‌تاپ‌ها و دیگر لپ‌تاپ‌های اپل که از این نوع بوده‌اند، برای کاربران مشکل ساز شده‌اند. در هر صورت امیدواریم نسل سوم کیبردهای باترفلای که در این دو لپ‌تاپ هم حضور دارند، دچار مشکلات معمول نشوند اما اگر چنین اتفاقی هم بیفتد و دکمه‌ها خراب شوند، اپل به رایگان کیبرد لپ‌تاپ را تعویض میکند. در هر صورت امیدواریم که هرچه زودتر اپل طراحی جدید لپ‌تاپ‌های خود را معرفی کند و با حذف مکانیزم باترفلای، کیبرد‌های بهتری در مک‌بوک‌های اپل شاهد باشیم.

