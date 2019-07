کوالکام ساعاتی قبل از تراشه اسنپدراگون ۲۱۵ رونمایی کرد که برای گوشی‌های بسیار ارزان‌قیمت توسعه یافته است. این تراشه نسبت به مدل قبلی خود یعنی اسنپدراگون ۲۱۲ از امکانات بسیار بهتری بهره می‌برد و از بین آن‌ها می‌توانیم به پردازنده ۶۴ بیت، پردازنده گرافیکی سریع‌تر و پشتیبانی از دوربین دوگانه اشاره کنیم. با این حال، کوالکام این تراشه را مانند نسل قبلی بر اساس فناوری ساخت ۲۸ نانومتری تولید کرده است.

پردازنده جدید از ۴ هسته کورتکس A53 تشکیل شده که مبتنی بر سرعت ۱.۳ گیگاهرتز هستند و نسبت به هسته‌های A7 موجود در نسل قبلی، حدود ۵۰ درصد سریع‌تر محسوب می‌شوند. علاوه بر این، به‌لطف معماری ۶۴ بیتی، این تراشه با نسخه‌های جدید اندروید هم سازگار است. پردازنده گرافیکی آن Adreno 308 است که نسبت به مدل قبلی ۲۸ درصد عملکرد بهتری به ارمغان می‌آورد.

به‌لطف بهره‌گیری از پردازشگر سیگنال تصویر (ISP) دوگانه، این تراشه از پس مدیریت یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی یا دو دوربین ۸ مگاپیکسلی برمی‌آید. علاوه بر این باید به امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p هم اشاره کنیم. اگرچه این تراشه مانند نسل قبلی همچنان در نهایت می‌تواند از نمایشگر مبتنی بر رزولوشن ۷۲۰p پشتیبانی کند، ولی در عوض می‌توان تا نسبت تصویر ۱۹:۹ برای آن ارائه داد.

از دیگر امکانات آن، می‌توان امکان پرداخت از طریق NFC، پشتیبانی از دو سیم‌کارت، حداکثر سرعت دانلود ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه برای شبکه موبایل و سرعت ۴۳۳ مگابیت در ثانیه برای شبکه وای‌فای اشاره کرد. البته ارائه‌ی این مشخصات، لزوما به این معنا نیست که تمام گوشی‌های مجهز به اسنپدراگون ۲۱۵ از تمام این قابلیت‌ها بهره می‌برند بلکه به این معناست که شرکت‌ها می‌توانند این قابلیت‌ها را ارائه دهند. در نهایت توسعه چنین تراشه‌ای، به معنای افزایش توانایی‌های گوشی‌هایی با قیمت بین ۶۰ تا ۱۳۰ دلار خواهد بود.

