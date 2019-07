حتی سونی هم به دنبال طراحی گوشی با صفحه نمایش تاشو است

پس از این که برای اولین بار در ماه اکتبر سال گذشته میلادی توسط گوشی Royale FlexPai با مفهوم گوشی‌های تاشو از نزدیک آشنا شدیم، شرکت‌های بزرگ سعی کردند این عقب ماندگی خود در مقابل چنین شرکت گمنامی را جبران کنند. به همین دلیل سامسونگ و هوآوی به فاصله کمی از یکدیگر از گوشی‌های گلکسی فولد و میت ایکس رونمایی کردند.

همین عجله باعث شد تا گلکسی فولد آن‌طور که باید مقاوم نباشد و نسخه‌های اولیه آن که به دست رسانه‌ها و یوتیوبرهای معروف رسیده بود در بخش نمایشگر تاشونده خود با مشکلی اساسی مواجه شود؛ موضوعی که حتی مدیر عامل این شرکت نیز به آن اعتراف کرد و علت آن را عجله سامسونگ در معرفی و عرضه گلکسی فولد پیش از سایرین دانست. هوآوی نیز با مشاهده مشکلات گلکسی فولد اعلام کرد که به زمان بیشتری نیاز دارد و عرضه میت ایکس را به تعویق انداخت. شیائومی نیز از مدت‌ها پیش مشغول توسعه گوشی تاشو خود است، اما هنوز از این تلفن خبری نشده است.

در حالی‌که این نام‌های بزرگ در تولید گوشی‌های هوشمند تاشو با مشکلات بزرگی دست به گریبان هستند، خبرها از تلاش سونی برای ورود به این جمع حکایت دارد. در توییتی از یکی از افشاکنندگان به این موضوع اشاره شده است که کمپانی سونی در حال توسعه گوشی هوشمند تاشو خود است. طبق این توییت، نمونه آزمایشی این گوشی به نمایشگر لوله شونده ساخت ال‌جی، دوربین با زوم ۱۰ برابر و باتری ۳۲۲۰ میلی آمپر ساعتی مجهز است. اگرچه ظرفیت باتری کمی عجیب به نظر می‌رسد، اما سونی به‌طور همزمان در حال کار بر روی چند نمونه آزمایشی است. نمونه دیگری نیز وجود دارد که از چیپست میان‌رده اسنپ دراگون ۷۲۵۰ استفاده می‌کند، اما گفته می‌شود نسخه نهایی قرار است با استفاده از چیپ پرچم‌دار اسنپ دارگون ۸۵۵ و مودم اسنپ دراگون X50 تولید شود. بنابراین، گوشی تاشو سونی از فناوری ۵G نیز پشتیبانی خواهد کرد. طبق این توییت، گوشی مذکور تا قبل از پایان ۲۰۱۹ یا اوایل سال ۲۰۲۰ رونمایی خواهد شد.

بر خلاف گلکسی فولد یا میت ایکس، در این توییت به استفاده از طراحی حلزونی برای این گوشی اشاره شده است. به این معنی که نمایشگر مستطیلی شکل این گوشی قابلیت تغییر حالت و لوله شدن را دارد. پیش از این سامسونگ پتنتی مشابه را به ثبت رساند و در سال ۲۰۱۶ نیز یک نمونه آزمایشی از نمایشگر OLED لوله شونده خود را رونمایی کرد. در پتنت سامسونگ از ریل‌هایی برای باز شدن نمایشگر در ابتدا و انتهای آن استفاده می‌شد که می‌توانست این دستگاه را به یک تبلت تبدیل کند.

این نوع نمایشگرها احتمالا مشکلاتی خواهند داشت از جمله استحکام و یا مقاومت در مقابل گرد و خاک. در مدل‌های آسیب دیده گلکسی فولد نیز مشاهده کردیم که جسم خارجی کوچکی در فضای بین قسمت تاشونده نمایشگر باعث ایجاد مشکل شده بود. همچنین برخی از اینفولئنسرها در بررسی خود از این گوشی اعلام کرده بودند که قسمت لولای میانه نمایشگر باعث جذب گرد و خاک در زیر آن می‌شود. گفته می‌شود سامسونگ برای جلوگیری از این اتفاق اندازه فضای خالی آن قسمت را کاهش داده است.

با توجه به مشکلات سامسونگ و هوآوی که در حال حاضر به ترتیب در رده‌های اول و دوم تولیدکنندگان گوشی هوشمند در سطح جهانی هستند، اقدام سونی بسیار جسورانه به نظر می‌رسد. کمپانی ژاپنی مدت‌هاست که دیگر مانند سابق فروش چشمگیری را تجربه نمی‌کند و حتی معرفی چندین پرچم‌دار در سال نیز نتوانسته کمکی به سونی بکند، تا حدی که بعضی از بازارها مانند بازار آفریقا را ترک کرده است و در بازارهای اروپایی و شرق آسیا نیز فعالیت محدودی دارد. سرمایه گذاران این شرکت از وضعیت فعلی راضی نیستند و حتی عده‌ای کاربران معتقدند که این شرکت باید برای جلوگیری از ضرر کسب و کار موبایل خود را کنار بگذارد. همچنین، در ابتدای سال جاری میلادی اعلام شده بود که سونی قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ نیمی از بخش موبایل خود را تعلیق کند.

اما ظاهرا این شرکت قصد ندارد کاملا تسلیم شود و به نشانه آغاز مجدد، نام Xperia 1 را برای پرچم‌دار جدید خود انتخاب کرده است که از نمایشگر جدید با نسبت تصویر محبوب‌تر ۲۱:۹ بهره می‌گیرد که صفحه نمایش را باریک و عریض می‌کند و برای نمایش محتوا در حالت افقی مناسب است. این صفحه نمایش ۶.۵ اینچی از پنل AMOLED با رزولوشن ۳۸۴۰ × ۱۶۴۴ پیکسل و تراکم پیکسلی ۶۴۳ پیکسل بر اینچ استفاده می‌کند. باید دید خیز سونی برای ایجاد تغییرات و بهبود پرچم‌دارهای فعلی و همچنین ورود به حوزه‌های جدید مانند گوشی‌های تاشو می‌تواند جانی تازه به سونی موبایل ببخشد یا ژاپنی‌ها باز هم با شکست روبرو می‌شوند.

