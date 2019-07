تعداد پرچمداران سامسونگ که به چیپست اسنپدراگون ۸۵۵ مجهز هستند تا پایان امسال به بیش از ۱۰ عدد می‌رسد، از گلکسی S10 و گلکسی فولد گرفته تا گلکسی نوت ۱۰ و نسخه ۵G از همه‌ی این مدل‌ها. اما ظاهرا کره‌ای ها باز هم قانع نیستند.

بر اساس گزارش یکی از افشاگران حوزه تکنولوژی به نام همرستوفر، سامسونگ دو گوشی هوشمند با شماره مدل‌های SM-A905 و SM-A908 توسعه می‌دهد که هر دو به چیپست اسنپ‌‌دراگون ۸۵۵ مجهز هستند اما در رده‌ای پایین‌تر از پرچم‌داران خانواده گلکسی S10 قرار می‌گیرند. در حقیقت می‌توان گفت این دو تلفن هوشمند (که هردو مدل‌های متفاوتی از یک محصول هستند) روح پرچم‌داری در کالبد یک میان‌رده خواهند بود.

با توجه به شماره مدل‌های ذکر شده، به نظر می‌رسد که گوشی‌های مورد بحث از خانواده گلکسی A و احتمالا همان گلکسی A90 و گلکسی A90 5G باشند. پیش از این همرستوفر اعلام کرده بود که این دستگاه‌ها به عنوان اعضای خانواده جدید گلکسی R معرفی خواهند شد، اما اکنون می‌گوید که منابعش با توجه به برنامه نام‌گذاری داخلی و تجاری سامسونگ، دچار سردرگمی شده‌اند. در نتیجه،‌ او نیز به گلکسی A90 به عنوان مورد احتمالی اشاره می‌کند.

طراحی

جای تعجب ندارد که گلکسی A90 و گلکسی A90 5G مشخصات یکسانی داشته باشند و تفاوت آن‌ها تنها در پشتیبانی از شبکه ۵G باشد. اطلاعاتی که به‌تازگی درباره مشخصات این دو گوشی هوشمند منتشر شد نیز این شباهت را تایید می‌کند. طبق این اطلاعات، هر دو مدل به نمایشگر بزرگ ۶.۷ اینچی با پنل AMOLED و اسکنر اثر انگشت درون نمایشگر مجهز هستند و دوربین اصلی آن‌ها دوگانه خواهد بود.

سامسونگ چند سالی است که علاوه بر افزودن برند و مدل‌های جدید، با ارائه طراحی رده بالا و به کارگیری فناوری‌های به‌روز در میان‌رده‌های خود، آن‌ها را به انتخاب‌هایی مناسب برای بسیاری از کاربران تبدیل کرده است. در حال حاضر گلکسی A80 پیشرفته‌ترین گوشی غیر پرچم‌دار کمپانی کره‌ای است که تقریبا رویای نمایشگر بی‌حاشیه و بدون بریدگی و حفره را برای سامسونگ محقق کرده است. دوربین اصلی این گوشی به مکانیزمی مجهز است که هنگام نیاز به دوربین سلفی، با بالا آمدن و چرخیدن به سمت پنل جلویی گوشی به عنوان دوربین سلفی نیز استفاده می‌شود. در حالی که انتظار می‌رفت گلکسی A80 پایه گذار طراحی جدیدی برای میان‌رده‌های سامسونگ باشد، ظاهرا گلکسی A90 طراحی متفاوتی خواهد داشت.

دوربین

در ماه آوریل گلکسی A80 با دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی به همراه دوربین دوم ۸ مگاپیکسلی و یک دوربین ToF معرفی شد. پیش از این انتظار می‌رفت گلکسی A90 نیز از سنسور ۴۸ مگاپیسکلی مشابه به عنوان دوربین اصلی استفاده کند که با سنسور دوم ‍۱۲ مگاپیکسلی و لنز سنسور ۵ مگاپیکسلی بهره بگیرد. همچنین گفته می‌شد سامسونگ قصد دارد از یک فناوری اختصاصی به نام Tilt OIS استفاده کند که به ثابت ماندن تصویر پیش از عکس گرفتن کمک می‌کند.

در سوی دیگر، مدل ۵G از سیستم دوربین متفاوتی استفاده می‌کند. در این نسخه از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی به همراه دوربین ۵ مگاپیکسلی به عنوان دوربین سوم استفاده می‌شود. اما به‌جای دوربین دوم ۱۲ مگاپیکسلی، این بار از یک لنز ۸ مگاپیکسلی استفاده می‌شود. ظاهرا کره‌ای‌ها قصد دارند فناوری Tilt OIS را نیز حذف کنند تا قیمت نهایی نسخه ۵G کمتر شود.

اما شایعات جدید از ساختار متفاوتی برای بخش دوربین حکایت دارند. در حال حاضر گفته می‌شود این گوشی با دوربین دوگانه تولید می‌شود که از یک سنسور ۳۲ مگاپیکسلی به عنوان دوربین اصلی در کنار یک سنسنور ثانویه ۸ مگاپیکسلی استفاده می‌کند. این ترکیب تقریبا مشابه دوربین گلکسی A70 است با این تفاوت که دوربین A70 از سنسور سوم ۵ مگاپیکسلی نیز برخوردار بود. همچنین، مشخص نیست که آیا گلکسی A90 نیز از سنسور ToF به کار رفته در گلکسی A80 و یا ساختار مکانیکی دوربین آن بهره می‌گیرد یا خیر.

زمان عرضه و قیمت

در حالی که برنامه سامسونگ برای عرضه و قیمت گلکسی A90 همچنان نامشخص است، در یکی از شایعات به این موضوع اشاره شده است که قیمت این گوشی از گلکسی S10e که ارزان‌ترین نسخه از خانواده پرچم‌دار گلکسی S10 است، پایین‌تر خواهد بود. قیمت گلکسی S10e در حال حاضر برابر با ۷۴۹ دلار است و البته به دلیل ارزان‌تر بودن، از برخی از ویژگی‌های مهم پرچم‌داران امسال سری S، مانند اسکنر اثر انگشت زیر نمایشگر و دوربین سه‌گانه محروم است. پیش بینی‌ها به قیمتی معادل ۶۹۹ دلار و یا حتی ۶۴۹ دلار برای گلکسی A90 اشاره می‌کنند.

با وجود اینکه خانواده گلکسی A90 از چیپست پرچم‌دار اسنپدراگون ۸۵۵ بهره می‌گیرد، اما به دلیل قرار گرفتن در جایگاه میان‌رده‌ها، طبیعی است که در بخش امکانات و ویژگی‌ها نسبت به گلکسی S10 و گلکسی S10 Plus در رده پایین‌تری قرار بگیرد. به احتمال زیاد، بدنه شیشه‌ای و اسکنر اثر انگشت اولتراسونیک که در گلکسی S10 و S10 Plus حضور داشتند، در گلکسی A90 استفاده نخواهند شد. همچنین، با وجود این که هر دو خانواده از ترکیب دوربین‌های با ظرفیت بالا در گوشی‌های خود بهره گرفته‌اند، احتمالا کیفیت و عملکرد سنسورها در خانواده گلکسی S10 بهتر از گلکسی A90 خواهد بود. مورد دیگر نیز باتری دستگاه‌هاست که باز هم در گلکسی S10 و S10 Plus از باتری‌های بزرگتری نسبت به گلکسی A90 استفاده خواهد شد.

چنین تفاوت‌هایی برای گلکسی A90 5G در مقابل گلکسی S10 5G نیز محتمل است. با توجه به قیمت گلکسی S10 5G که در حال حاضر معادل ۱۲۹۹ دلار است، انتظار داریم گلکسی A90 5G قیمتی کمتر از این مبلغ داشته باشد. سایر مشخصات مانند اندروید ۹ پای به همراه رابط کاربری One UI و فناوری شارژ سریع سامسونگ در بین این دو خانواده مشترک خواهد بود.

