روز گذشته پر بود از خبرهای اپلی و در این بین شرکت اپل هم با معرفی مک بوک پرو و مک بوک ایر جدید، به بیشتر شدن این خبرها دامن زد. این شرکت روز گذشته رسما مک‌بوک ۱۲ اینچی و مک بوک ایر قدیمی و غیر Retina را از سری لپ‌تاپ‌های خود حذف کرد و حالا مک بوک ایر جدید، جای هردوی آن‌ها را گرفته است. به این ترتیب، ترکیب خانواده لپ‌تاپ‌های اپل ساده تر شده؛ درست است؟

در نگاه کلی که اینطور به نظر می‌رسد. مخصوصا اینکه اپل قیمت MacBook Air جدید را هم صد دلار کاهش داده و حالا ارزان‌ترین لپ‌تاپ اپل که مک بوک ایر جدید باشد، ۱۰۹۹ دلار قیمت دارد. با این قیمت، این لپ‌تاپ ۲۰۰ دلار ارزان‌تر از مدل پایه مک بوک پرو ۱۳ اینچ خواهد بود. همچنین لازم به ذکر است که دانشجویان می‌توانند مک بوک ایر را از این هم ارزان‌تر و با قیمت ۹۹۹ دلار خریداری کنند.

در این شرایط، دویست دلار اختلاف قیمت نسبتا خوبی است تا شما را قانع کند به جای مدل پایه مک بوک پرو، سراغ مک بوک ایر بروید. اما هنوز هم یک سری دلایل دیگر وجود دارد که چرا بهتر است شما ۲۰۰ دلار اضافه‌تر خرج کنید و سراغ MacBook Pro بروید و بله، انتخاب سخت‌تر شده است.

فعلا در خاطر داشته باشید که هنوز هیچ کدام از این لپ‌تاپ‌ها بررسی نشده‌اند و نمی‌توانیم نظری نهایی درباره عملکرد آن‌ها بدهیم و در عوض فعلا سعی می‌کنیم با مقایسه تفاوت‌های هر لپ‌تاپ، بگوییم که کدام گزینه ممکن است برای شما بهتر باشد.

تفاوت‌های اصلی آنقدر بزرگ نیستند

MacBook Air حالا به نمایشگری با تکنولوژی Ture Tone مجهز شده که به لپ‌تاپ اجازه می‌دهد میزان گرمای نمایشگر را نسبت به نور محیط، تغییر دهد. همچنین کیبرد این لپ‌تاپ نسبت به نسل قبلی بهبود داشته و اپل از «متریال جدید» برای ساخت مکانیزم دکمه‌های آن استفاده کرده که امیدواریم مشکلات قبلی کیبردهای باترفلای، برای این لپ‌تاپ به وجود نیاید. هر دو تغییر عالی هستند و حالا ارزان‌ترین لپ‌تاپ اپل را به MacBook Pro شبیه‌تر کرده است.

با این وجود، اگر به قدرت پردازشی بیشتری نیاز دارید، احتمالا مک بوک پرو ۱۳ اینچ جدید برای شما جذاب‌تر خواهد بود. مدل پایه MacBook Pro هم حالا به نمایشگر True Tone مجهز شده و همچنین Touch Bar هم در بالای کیبرد آن حاضر خواهد بود. جدا از این موارد، پردازنده این لپ‌تاپ هم حالا از سری پردازنده‌های نسل هشتم اینتل است و از همه مهم‌تر، چهار هسته‌ای خواهد بود. این مورد آخر که گفتیم، کمک می‌کند تا توان پردازشی این لپ‌تاپ بهتر از مک بوک ایر باشد چراکه مک بوک ایر هنوز از پردازنده دو هسته‌ای استفاده می‌کند. همچنین نمایشگر MacBook Pro هم روشنایی بیشتری نسبت به مک بوک ایر خواهد داشت در صورتی که هر دو صفحه نمایش، اندازه و رزولوشن یکسانی دارند.

مک‌بوک پرو ۱۳ اینچ مدل پایه و MacBook Air جدید، تقریبا مثل دو سیب از نیم تقسیم شده هستند. با توجه به تمام ویژگی‌هایی که با پرداخت ۲۰۰ دلار بیشتر برای MacBook Pro به دست می‌آورید، این لپ‌تاپ گزینه بهتری است. اما اگر بگوییم با این دویست دلاری که برای پردازنده بهتر و نمایشگر روشن‌تر پرداخت می‌کنید، می‌توانید حافظه رم مک بوک ایر را به ۱۶ گیگابایت برسانید چه؟ بله همچنان انتخاب بین این کامپیوترها کار سختی است و توصیه می‌کنیم قبل از انتخاب، حتما نیازهای خود را بشناسید و چندین و چند بررسی تخصصی از هرکدام از این لپ‌تاپ‌ها ببینید.

در پایان می‌توانید در جدول زیر، مشخصات فنی این دو لپ‌تاپ را مقایسه کنید. شما اگر بخواهید یکی از این لپ‌تاپ‌ها را انتخاب کنید، سراغ کدامشان می‌روید؟

