اپل می‌خواهد امسال نسل سوم ایرپادز را هم معرفی کند که این بار قرار است این هدفون‌های محبوب، ضد آب باشند. این خبر را Daniel Ives که یکی از تحلیلگران Wedbush است اعلام کرده است.

دو نسل اول هدفون‌های ایرپادز، فاقد گواهی IP برای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار بودند. اما به نظر می‌رسد که بروزرسانی بزرگ بعدی ایرپادز، اضافه شدن ضد آب بودن به این هدفون محبوب است. زمان عرضه نسل سوم Airpods نیز تعطیلات پیش از سال ۲۰۲۰ اعلام شده و از آن‌جایی که این هدفون‌ها قرار است ضد آب شوند، احتمالا طرحی آن‌ها نیز تغییر خواهد کرد.

درواقع طراحی Airpods از نسل اول که در سال ۲۰۱۶ معرفی شد، هیچ تغییری تا به امروز نداشته است. مارک گورمن اولین نفری بود که برنامه‌های اپل برای این وسیله جانبی دستگاه‌های خود را اعلام کرد. او اولین بار گفت که اپل قصد دارد ویژگی Hey Siri را به ایرپادز اضافه کند که این اتفاق در ماه مارس امسال و در نسل دوم ایرپادز رخ داد. سپس در ماه ژوئن ۲۰۱۸، مارک گورمن اولین نفری بود که گفت اپل در حال توسعه نسل جدیدی از ایرپادز است که ضد آب خواهد بود و از ویژگی نویز کنسلینگ هم بهره می‌برد.

همچنین جدا از ایرپادز جدید، شنیده شده که اپل قصد دارد یک هدفون روی گوش یا Over-Ear هم عرضه کند که آن هدفون نیز به نویز کنسلینگ مجهز خواهد بود. گفته شده کیفییت صدای خروجی این هدفون‌ها در حد هدفون‌های استودیویی خواهد بود و با برند اپل عرضه می‌شوند.

در ماه آوریل هم Ming-Chi Kuo که یکی از تحلیلگران مورد اطمینان در حوزه اپل است نیز اعلام کرده بود که امسال اپل دو ایرپادز جدید در خط تولید خود خواهد داشت که یکی از آن‌ها طراحی کاملا جدید و البته قیمت بیشتر خواهد داشت و قیمت آن از ایرپادز ۲ که ۱۵۹ دلار قیمت دارد نیز بیشتر است.

هر دو ایرپادز جدیدی که Ming-Chi Kuo وعده عرضه آن را داده، از طراحی داخلی جدیدی هم بهره می‌برند که هم باعث می‌شود کیفیت نهایی هدفون بالاتر برود و هم هزینه تولید برای اپل کاهش پیدا کند. اما Kuo به تغییر طراحی بیرونی ایرپادز جدید اشاره‌ای نکرده که در این زمینه با بقیه شایعات، فرق دارد. در هر صورت باید تا پایان سال میلادی جاری که زمان زیادی هم به آن باقی نماده، صبر کنیم و ببینیم ایرپادز جدید چطور خواهد بود. شما درباره هدفون‌های Airpods چه فکر می‌کنید؟

