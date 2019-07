برخی از مقام‌های دولت ترامپ در رابطه با محدود شدن تحریم هواوی توضیحاتی ارائه داده‌اند. به گفته این مقامات، شرکت چینی هواوی همچنان در لیست سیاه باقی می‌ماند و فقط تحت شرایط خاصی برخی از مجوزها برای آن صادر می‌شود. هواوی در ماه May در لیست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا قرار گرفت و به همین خاطر بدون کسب مجوز از دولت آمریکا نمی‌تواند با شرکت‌های آمریکایی همکاری داشته باشد.

روز گذشته وزیر بازرگانی ایالات متحده آمریکا طی سخنرانی خود اعلام کرد که در بخش‌هایی که تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محسوب نمی‌شود، مجوزهایی برای هواوی صادر خواهد شد. همچنین او خاطرنشان کرده که شرکت مذکور کماکان در لیست سیاه باقی می‌ماند. همچنین به گزارش رویترز، مشاور ارشد اقتصادی دولت ترامپ اعلام کرده که این دولت هیچگونه قطعه‌ای از هواوی خریداری نخواهد کرد ولی برای معاملات مربوط به قطعات غیر امنیتی مانعی وجود ندارد. البته این مشاور ارشد هم گفته چنین مجوزهایی برای مدت محدودی ارائه می‌شوند و این یعنی اگر مذاکرات مربوط به جنگ تجاری بین چین و آمریکا مطابق انتظارات پیش نرود، تحریم‌های علیه هواوی بار دیگر به وضعیت سابق برمی‌گردند.

علی‌رغم این اظهارنظرهای انجام شده، همچنان وضعیت تحریم هواوی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به‌عنوان مثال، آیا هواوی‌ به‌راحتی می‌تواند برای گوشی‌های جدید خود از اندروید استفاده کند؟ گوگل یکی از مهم‌ترین شرکت‌هایی است که ارتباط خود را با هواوی‌ قطع کرده و فقدان اندروید در گوشی‌های این شرکت، تاثیر قابل توجهی در کاهش آمار فروش گوشی‌های هواوی‌ در بازارهای بین‌المللی دارد. در کنار هواوی، باید به قطع همکاری شرکت طراحی تراشه ARM هم اشاره کنیم که حالا معلوم نیست طبق قوانین جدید، می‌تواند بار دیگر همکاری با هواوی‌ را آغاز کند یا نه.

طی هفته‌های گذشته، خبرهایی در مورد تلاش شرکت‌های آمریکایی مانند اینتل و کوالکام برای کاهش محدوده تحریم هواوی‌ منتشر شده است. طبق این گزارش‌ها، آن‌ها خاطرنشان کرده‌اند که گوشی‌های هوشمند و سیستم‌های سرور برخلاف زیرساخت‌های حیاتی، خطر چندانی برای امنیت ملی آمریکا به همراه ندارند. طبق گزارش رویترز، هواوی‌ در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۱ میلیارد دلار برای خرید قطعات آمریکایی پرداخت کرده است.

