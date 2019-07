کارخانه‌های سازنده پردازشگر سامسونگ خود را برای ساخت تراشه‌های ۵LPE یا همان ۵nm low-power early آماده کرده‌اند. این تکنولوژی جدید با اتکا به معماری لیتوگرافی EUV ساخته می‌شود که درواقع از امواج فرابنفش برای برش ۵ نانومتری از استوانه‌های سیلیکون استفاده می‌کنند.

این تراشه‌ها از هسته‌های Cortex-A53 و Cortex-A57 شرکت ARM استفاده می‌کنند و بر مبنای تکنولوژی ۵LPE ساخته می‌شوند. البته Cortex-A57 از ترانزیستورهای FinFET استفاده می‌کند. طراحی جدید این تراشه‌ها، قرار است تا ۲۵ درصد بازده منطقی بهتری داشته باشند. مهم‌تر از همه اما مصرف انرژی این تراشه‌ها خواهد بود که گفته شده ۲۰ درصد کمتر از بهترین تراشه‌های موبایلی کنونی است. عملکرد کلی پردازشی این تراشه‌ها نیز تا ۱۰ درصد بهتر از پردازنده‌های کنونی خواهد بود.

آنطور که گزارش شده، در پروسه ساخت ۵LPE از لایه‌های EUV بیشتری نسبت به ساخت لیتوگرافی ۷LPP (که در ساخت پردازنده‌های ۷ نانومتری امروزی شاهد هستیم) استفاده می‌شود. به همین منظور، سامسونگ ساخت این تراشه‌ها را به کارخانه خود در شهر Hwaseong منتقل کرده است.

راه اندازی خط تولید این تراشه‌ها، چیزی حدود ۴.۶۱۵ میلیارد دلار برای سامسونگ هزینه داشته و تا پایان سال، این خط تولید شروع به کار می‌کند. تولید انبوه تراشه‌های ۵ نانومتری نیز از اوایل سال ۲۰۲۰ آغاز می‌شود و این یعنی احتمالا در پرچمداران سال آینده، شاهد پردازنده‌های ۵ نانومتری خواهیم بود که هم می‌توانند سریع‌تر از پردازنده‌های کنونی باشند و هم مصرف انرژی کمتری خواهند داشت.

