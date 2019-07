شیائومی توانسته در کمتر از ۶ ماه، بیش از ۱۵ میلیون ردمی نوت ۷ بفروشد

تا پیش از امسال، ردمی نام یک سری از گوشی‌های میان‌رده شیائومی بود تا اینکه امسال به عنوان شرکتی مستقل و زیر مجموعه شیائومی، شروع به فعالیت کرد. این شرکت کار خود را با عرضه گوشی‌های مقرون به صرفه و عالی ردمی نوت ۷ آغاز کرد و سپس چند نسخه دیگر از این گوشی نیز عرضه شد. حالا طی اعلام شرکت شیائومی، این شرکت توانسته در کمتر از ۶ ماه، بیش از ۱۵ میلیون گوشی از خانواده ردمی نوت ۷ به فروش برساند که رکورد فوق‌العاده‌ای برای یک شرکت تازه کار به حساب می‌آید.

این میزان فروش شامل گوشی ردمی نوت ۷، ردمی نوت ۷ پرو و ردمی نوت ۷ با دوربین ۱۲ مگاپیکسلی (که فقط مخصوص بازار هند طراحی شد) می‌شود. البته Redmi Note 7 با دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، پس از مدت کوتاهی با نام دیگر و همان دوربین ۴۸ مگاپیکسلی در بازار هند عرضه شد و آن را با نام Redmi Note 7S می‌شناسیم.

روز گذشته شرکت آنر که آن هم زیر مجموعه هواوی است نیز اعلام کرد که توانسته ۱۵ میلیون گوشی آنر ۸X بفروشد و از این حیث، این گوشی توانسته لقب پرفروش‌ترین محصول آنر را به خود اختصاص دهد. اما نکته جالب توجه اینجاست که گوشی آنر در ۹ ماه به این رکورد رسید و از همین جهت، کاری که شیائومی و ردمی توانسته در کمتر از شش ماه انجام دهند، قابل تحسین است.

گوشی‌های ردمی نوت ۷ به واسطه طراحی خوب، پردازنده اسنپدراگن ۶۶۰ و ۶۷۵، باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپری، طراحی جذاب و دوربین ۴۸ مگاپیکسلی، توانسته‌اند به محبوبیت زیادی برسند. شما درباره این گوشی‌ها چه فکر می‌کنید؟

