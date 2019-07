کوالکام در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۸ بود که آخرین نسل از پردازنده‌های خود برای ساعت‌های هوشمند را با نام اسنپدراگن Wear 3100 معرفی کرد. اما مشکل اینجا بود که این پردازنده جدید، بر پایه همان هسته‌های قدیمی Cortex-A7 که در اسنپدراگن Wear 2100 وجود داشت ساخته شده بود و به همین جهت، عملکرد این پردازنده آنقدری که باید بهبود پیدا نکرده بود.

حالا گزارشی منتشر شده که نشان می‌دهد این غول دنیای پردازنده‌ها، روی دو تراشه جدید با نام‌های WTP2700 و WTP429W (عبارت WTP خلاصه Wearable Testing Platform است) کار می‌کند که بر پایه پردازنده‌های اسنپدراگن ۴۲۹ ساخته شده‌اند.

پردازنده موبایلی اسنپدراگن ۴۲۹ از لیتوگرافی ۱۲ نانومتری FiNFET بهره می‌برد و دارای چهار هسته Cortex-A53 است که با سرعت ۲ گیگاهرتز کار می‌کنند. این چیپست ۶۴ بیتی است که این یعنی ساعت‌های هوشمندی که بر مبنای پردازنده جدید کوالکام باشند، می‌توانند قدرت نرم‌افزاری بیشتری نسبت به ساعت‌های اندرویدی کنونی داشته باشند.

این پردازنده احتمالا با نام اسنپدراگن Wear 2700 شناخته خواهد شد و از بلوتوث ۵ و مودم‌های LTE نیز پشتیبانی می‌کند. همچنین این تراشه از حافظه‌های EMMC 5.1 هم پشتیبانی می‌کند که این یعنی ساعت‌های اندرویدی مبتنی بر آن، می‌توانند حافظه داخلی سریع‌تری نسبت به نمونه‌های مشابه کنونی داشته باشند.

متاسفانه هنوز مشخص نیست که دقیقا چه زمانی شاهد عرضه پردازنده جدید کوالکام برای ساعت‌های هوشمند خواهیم بود اما دیگر وقت آن رسیده که این شرکت پردازنده‌هایی در سطح پردازنده‌های موبایلی خود برای ساعت‌های هوشمند بسازد. مشتری این پردازنده نیز احتمالا تمامی شرکت‌هایی خواهند بود که ساعت‌های هوشمند مبتنی بر wearOS تولید می‌کنند.

