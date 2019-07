اولین تصاویر از تبلت سامسونگ گلکسی تب اس ۶ با دوربین دوگانه لو رفت

به صورت خلاصه، سامسونگ در حال کار روی یک تبلت پرچمدار است. تا همین چند وقت پیش فکر می‌کردیم نام این محصول گلکسی تب اس ۵ باشد زیرا آخرین پرچمدار سامسونگ Galaxy Tab S4 بود. اما بنا به هر دلیلی، سامسونگ تصمیم گرفته از روی عدد ۵ گذر کند و نام گلکسی تب اس ۶ را برای تبلت جدید خود انتخاب کند. این موضوع را به لطف تصاویری که امروز از این تبلت لو رفته متوجه شدیم و می‌توانیم نگاهی کوتاه به طراحی این محصول هم داشته باشیم.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید، در هنگام روشن کردن این تبلت نام Galaxy Tab S6 روی نمایشگر نقش می‌بندد. به این ترتیب تایید می‌شود که گلکسی تب S5e قرار نیست برادر همنام و قدرتمندتری داشته باشد. نکته دیگر این است که گلکسی تب اس ۶ قرار است با اندروید پای عرضه شود. این در شرایطی است که احتمالا زمانی که این تبلت عرضه می‌شود، اندروید Q نهایی از راه رسیده و جدیدترین تبلت سامسونگ، به سیستم عامل یک سال پیش مجهز است.

اما خب این عادت سامسونگ است. معمولا این شرکت پرچمدارانی که در نیمه دوم سال معرفی می‌کند، همچنان به اندروید سال گذشته مجهز هستند و زمان می‌برد تا سامسونگ آخرین بروزرسانی اندروید را برای پرچمداران خود آماده و عرضه کند.









گلکسی تب اس ۶ قرار است یک تبلت واقعا پرچمدار اندرویدی باشد و با پردازنده اسنپدراگن ۸۵۵ عرضه شود. سال گذشته، Galaxy Tab S4 دارای پردازنده قدیمی‌تر اسنپدراگن ۸۳۵ بود در صورتی که سامسونگ می‌توانست در این محصول از اسنپدراگن ۸۴۵ استفاده کند. امسال اما اوضاع تغییر کرده و سامسونگ بهترین پردازنده بازار را روی تبلت خود قرار می‌دهد.

جدا از پردازنده، نمایشگر گلکسی تب اس ۶ اندازه ۱۰.۵ اینچی خواهد داشت و حافظه رم این تبلت هم حداقل ۶ گیگابایت خواهد بود. مدل پایه Tab S6 نیز با حافظه ۱۲۸ گیگابایتی همراه است اما در صورت تمایل، می‌توان این تبلت را با حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایتی تهیه کرد.

همچون دیگر تبلت‌های سامسونگ، این محصول هم با یک قلم لمسی عرضه می‌شود و شیاری که در بخش پشتی تبلت قرار دارد، محل قرار گیری قلم این تبلت و همچنین محل شارژ کردن آن خواهد بود. با این حساب، تایید می‌شود که قلم لمسی گلکسی تب اس ۶ از نوع بلوتوث خواهد بود و با قلم گوشی‌های گلکسی نوت تفاوت دارد.

یک نکته جالب و عجیب در این تبلت، استفاده از دو دوربین در بخش پشتی است. درواقع اصلا رایج نیست که شرکت‌ها بیش از یک دوربین در بخش پشتی تبلت‌شان قرار دهند و حتی بسیاری از کاربران به حضور همان یک دوربین هم خرده می‌گیرند. اما سامسونگ می‌خواهد پایه گذار استفاده از دوربین‌های دوگانه در تبلت‌ها باشد. متاسفانه هنوز اطلاعاتی از سنسورها و لنزهای این دو دوربین در دسترس نیست.

گلکسی تب اس ۶ در دو مدل WiFi و WiFi + LTE عرضه می‌شود. رنگ‌های تبلت نیز خاکستری، آبی و قهوه‌ای خواهد بود و سامسونگ یک کیبرد کاور هم برای این تبلت عرضه خواهد کرد.

با توجه به بازه زمانی که این تصاویر منتشر شده، می‌توانیم بگوییم این تبلت احتمالا در کنار گلکسی نوت ۱۰ و در تاریخ ۱۶ مرداد ماه معرفی خواهد شد. اگر این چنین نباشد، به احتمال زیاد در نمایشگاه IFA در شهر برلین، شاهد معرفی این تبلت خواهیم بود. شما درباره گلکسی تب اس ۶ چه فکر می‌کنید؟

