رندر رسمی گلکسی نوت ۱۰ سامسونگ لو رفت

اگر پیگیر خبرهای مربوط به گلکسی نوت ۱۰ سامسونگ بوده باشید، احتمالا می‌دانید این گوشی در تاریخ ۱۷ مرداد رسما معرفی می‌شود. تا حالا خبرها و گزارش‌های زیادی در مورد آن منتشر شده و به همین خاطر از تقریبا تمام جزییات آن خبر داریم. حالا به لطف انتشار رندری که گفته می‌شود رندر رسمی این گوشی است، با خیال راحت‌تری می‌توانیم به جزییات طراحی آن اشاره کنیم.

این رندر از جانب سایت WinFuture منتشر شده که در این زمینه سابقه‌ی خوبی دارد. بر اساس این تصاویر، در کنار رنگ مشکی باید انتظار مدل مبتنی بر رنگ دوگانه آبی-ارغوانی را داشته باشیم که یادآور بدنه هواوی P30 پرو است. همانطور در گزارش‌های مربوطه آمده، در پنل پشتی شاهد تعبیه دوربین سه‌گانه هستیم و نمایشگر بسیار کم‌حاشیه و حفره نمایشگر در میان بخش فوقانی از جمله ویژگی‌هایی هستند که توجه را جلب می‌کنند.









با توجه به فقدان حسگر اثر انگشت در پنل پشتی، گلکسی نوت ۱۰ از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر بهره می‌برد و همچنین در مقایسه با نسل قبلی، باید به فقدان یک دکمه فیزیکی هم اشاره کنیم. آیا در نهایت سامسونگ به اعتراضات گوش کرده و دکمه بیکسبی را کنار گذاشته است؟ که ظاهرا جواب این سوال مثبت است. باید خاطرنشان کنیم که در این رندرها، شاهد طراحی مدل معمولی و مدل پلاس هستیم که به غیر از تفاوت اندازه نمایشگر، باید به وجود دوربین ToF در کنار دوربین سه‌گانه مدل پلاس هم اشاره کنیم. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، گلکسی نوت ۱۰ مبتنی بر نمایشگر ۶.۳ اینچی است و مدل پلاس از نمایشگر ۶.۷ اینچی بهره می‌برد.

