روز گذشته تصاویر یک قاب شفاف گلکسی A90 سامسونگ منتشر شد که پنل پشتی و جلویی این گوشی را نشان می‌دهد. در پنل پشتی شاهد دوربین سه‌گانه هستیم که طبق گزارش‌های، از دوربین‌های ۴۸+۱۲+۵ مگاپیکسلی تشکیل شده و همچنین به لطف فناوری جدید Tilt OIS، در زمینه‌ی کاهش لرزش تصویر حرف زیادی برای گفتن دارد. علاوه بر این باید انتظار عرضه یک مدل دیگر را هم داشته باشیم که ظاهرا مبتنی بر دوربین‌های ۴۸+۸+۵ مگاپیکسلی است.

مدتی قبل، شایعه‌ای منتشر شد که طبق آن، این گوشی مانند گلکسی A80 از دوربین چرخشی بهره می‌برد که بر اساس این تصویر و گزارش‌های دیگر، شاهد چنین چیزی نخواهیم بود و علاوه بر این، به بهره‌گیری از نمایشگر Infinity-U اشاره شده که البته در تصویر منتشر شده بریدگی نمایشگر دیده نمی‌شود.

با توجه به نمایشگر یک‌دستی که دیده می‌شود، به احتمال خیلی زیاد شاهد ارائه دوربین سلفی پاپ‌آپ خواهیم بود. در همین زمینه، می‌توانیم به ناحیه تاریک در بخش فوقانی بدنه هم اشاره کنیم. مانند دیگر گوشی‌های رده بالا گلکسی A، گلکسی A90 هم از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر بهره می‌برد و در همین رابطه می‌توانید به آیکون مربوطه در بخش پایینی نمایشگر توجه کنید.

روز گذشته بنچمارک مدل ۵G گلکسی A90 در سایت گیک‌بنچ رویت شد که مبتنی بر اسنپ‌دراگون ۸۵۵ است. گفته می‌شود نسخه ۴G این گوشی هم از تراشه بسیار قدرتمند اسنپ‌دراگون ۸۵۵ بهره می‌برد.

