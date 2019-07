بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده، اپل در سال ۲۰۲۱ سیستم فیس آی‌دی را از تمام آیفون ها حذف می‌کند و در عوض به بهره‌گیری از حسگر اثر انگشت تمام صفحه روی می‌آورد.

همانطور که احتمالا می‌دانید، بریدگی نمایشگر آیفون های ۲۰۱۹ تا حد زیادی مشابه نسل قبلی است و ظاهرا اپل می‌خواهد برای آیفون‌های ۲۰۲۰ تغییرات اندکی بر این مشخصه اعمال کند. به گزارش تحلیلگر مشهور محصولات اپل، «مینگ چی کو»، اپل برای یک یا چند آیفون ۲۰۲۰ می‌خواهد اندازه بریدگی نمایشگر را کاهش دهد.

در همین حال، مهم‌ترین تغییر در سال ۲۰۲۱ عملی می‌شود. یکی دیگر از تحلیلگران محصولات اپل اعلام کرده که شرکای تجاری این شرکت مشغول توسعه فناوری حسگر اثر انگشت تمام صفحه هستند و هر سه مدل آیفون در سال ۲۰۲۱ به جای سیستم فیس آی‌دی همراه با حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر روانه‌ی بازار می‌شوند. همچنین شاید در سال ۲۰۲۰ مدل دارای تاچ آی‌دی ارتقا یافته معرفی شود.

این اولین باری نیست که گزارشی در مورد ساخت آیفون‌ مبتنی بر حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر منتشر می‌شود اما شایعه مذکور مربوط به آیفون مختص کشور چین است. در حال حاضر، اپل مرتبا تاکید می‌کند که سیستم فیس آی‌دی بسیار بهتر از حسگر اثر انگشت است و در صورت عملی شدن این تغییر، اپل بار دیگر باید کاربران را متقاعد کند که حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر از تمام موارد موجود کیفیت و امکانات بیشتری دارد.

