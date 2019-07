تصویر تبلیغاتی نسل دوم گلکسی واچ اکتیو سامسونگ افشا شد

اخیرا شایعات و گزارش‌های زیادی در مورد نسل دوم ساعت هوشمند گلکسی واچ اکتیو منتشر شده است و طبق آن‌ها، ظاهرا این گجت مانند اپل واچ از قابلیت ثبت نوار قلب و تشخیص سقوط بهره می‌برد. حالا تصویری افشا شده که گویا نخستین تصویر تبلیغاتی این ساعت هوشمند محسوب می‌شود.

همانطور که می‌بینید، در این تصویر نام نسل جدید گلکسی واچ اکتیو تایید شده و از لحاظ طراحی هم شباهت زیادی به نسل قبلی خود دارد. البته در این میان نکته قابل توجه این است که نسل قبلی تنها چند ماه است که در بازار حضور دارد و عرضه زودهنگام نسل بعدی آن کمی تعجب‌آور به حساب می‌آید. علاوه بر این، طبق سندی که اخیرا افشا شده، گویا سامسونگ قصد دارد در سه‌ماهه سوم سال جاری گلکسی واچ ۲ را روانه‌ی بازار کند ولی در این سند به گلکسی واچ اکتیو اشاره‌ای نشده است.

این گجت در دو اندازه ۴۰ و ۴۴ میلی‌متری در سه رنگ مختلف عرضه می‌شود.

در هر صورت، اگر گلکسی واچ اکتیو ۲ واقعا در راه باشد، به احتمال زیاد در تاریخ ۷ آگوست کنار گوشی‌های گلکسی نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پلاس معرفی خواهد شد. البته در این تصویر تاریخ معرفی نسل جدید گلکسی واچ اکتیو ۵ آگوست ذکر شده و شاید سامسونگ با این کار می‌خواهد مراسم ۷ آگوست فقط مختص نوت ۱۰ باشد. بر اساس شایعات منتشر شده، این گجت در دو اندازه ۴۰ و ۴۴ میلی‌متری در سه رنگ مختلف عرضه می‌شود و در ضمن باید به وجود مدل وای‌فای و LTE هم اشاره کنیم.

