گلکسی نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پلاس از جمله گوشی‌هایی هستند که کاربران زیادی در انتظار معرفی آن‌ها به سر می‌برند. اگرچه از تقریبا تمام مشخصات این گوشی‌ها خبر داریم، ولی در مورد قیمت آن‌ها گزارش موثقی منتشر نشده بود که خوشبختانه حالا با اطمینان زیادی می‌توانیم در مورد این موضوع اظهارنظر کنیم.

به گزارش سایت معتبر WinFuture، در اروپا مدل پایه گلکسی نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پلاس همراه با حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایتی عرضه می‌شوند. مدل استاندارد این گوشی با قیمت ۹۹۹ یورو (۱۱۲۶ دلار) و مدل پلاس هم با قیمت ۱۱۴۹ یورو (۱۲۴۹ دلار) روانه‌ی بازار خواهند شد.

البته قیمت نهایی سامسونگ شاید فرق داشته باشد و در ضمن در این میان برخی از خرده‌فروشی‌ها می‌توانند قیمت موردنظر خود را برای این گوشی‌ها مشخص کنند. در هر صورت، با توجه به این خبر حالا به‌خوبی می‌توانیم در مورد قیمت‌گذاری گلکسی نوت ۱۰ در اروپا صحبت کنیم. لازم به ذکر است که قیمت این گوشی در دیگر مناطق با توجه به مالیات و دیگر عوامل می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر باشد. طبق گزارش سایت WinFuture، گلکسی اس ۱۰ پلاس با حافظه ۱۲۸ گیگابایتی با قیمت ۹۹۹ یورو در بازار اروپا عرضه شد؛ این یعنی با پرداخت مبلغ مشابه، کاربران می‌توانند مدل استاندارد گلکسی نوت ۱۰ مبتنی بر دوبرابر حافظه داخلی این گوشی را خریداری کنند.

گوشی‌های گلکسی نوت ۱۰ از حفره نمایشگر مرکزی، تراشه اگزینوس ۹۸۲۰ یا اسنپ‌دراگون ۸۵۵ و قلم S Pen مبتنی بر بلوتوث بهره می‌برند. بر اساس تصاویر و گزارش‌های منتشر شده، این دو گوشی فاقد جک هدفون و دکمه بیکسبی هستند. مدل استاندارد از نمایشگر ۶.۴ اینچی و مدل پلاس از نمایشگر ۶.۷ اینچی بهره می‌برد. از دیگر تفاوت بین آن‌ها می‌توانیم به تفاوت ظرفیت باتری و چهارگانه بودن دوربین در مدل پلاس اشاره کنیم.

