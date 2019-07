طبق گزارش وال استریت ژورنال، فیسبوک و کمیسیون تجارت فدرال آمریکا بر سر نقض مکرر حریم خصوصی کاربران به توافق رسیده‌اند. طبق این گزارش، کمیسیون تجارت فدرال پرداخت جریمه ۵ میلیارد دلاری از طرف فیسبوک را تایید کرده و این موضوع برای بررسی نهایی به وزارت دادگستری ارجاع شده است. معلوم نیست که بررسی این پرونده برای پرداخت جریمه چه مدت طول می‌کشد.

فیسبوک هنوز در این رابطه اظهارنظر نکرده ولی واشنگتن پست و نیویورک تایمز هم جزییات این گزارش را تایید کرده‌اند. طبق گزارش مذکور، سه عضو جمهوری‌خواه کمیسیون به نفع این توافق رای داده‌اند و ۲ عضو دموکرات هم علیه آن. در کنار جریمه مالی، معلوم نیست که طبق این توافق فیسبوک ملزم به انجام چه کارهایی می‌شود.

حتی ۵ میلیارد دلار هم برای شرکت فیسبوک‌ عدد چندان هنگفتی محسوب نمی‌شود.

در ماه آوریل، طبق گزارش‌های منتشر شده فیسبوک ۳ میلیارد دلار را برای پرداخت جریمه کنار گذاشته است. اگرچه معلوم نیست این جریمه ۵ میلیارد دلاری دقیقا مربوط به کدام پرونده این شرکت است، ولی بعد از جریان کمبریج آنالیتیکا این شرکت زیر ذره‌بین قرار گرفت و البته بعد از آن هم فیسبوک چند بار دیگر به خاطر مشکلات مربوط به نقض حریم خصوصی توجهات زیادی را جلب کرد.

در جدیدترین گزارش مالی منتشر شده از طرف فیسبوک، این شرکت طی سه‌ماهه اخیر موفق به کسب درآمد ۱۵.۱ میلیارد دلاری شده است که ۲۶ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته محسوب می‌شود. اگر این جریمه در نهایت به تایید برسد، فیسبوک‌ با فاصله‌ی زیادی رکورددار پرداخت جریمه برای کمیسیون تجارت فدرال می‌شود. در حال حاضر رکورد این موضوع در دست گوگل قرار دارد که در سال ۲۰۱۲ حدود ۲۲.۵ میلیون دلار جریمه به این کمیسیون پرداخت کرد. البته حتی ۵ میلیارد دلار هم برای شرکت فیسبوک عدد چندان هنگفتی محسوب نمی‌شود و این شرکت روزبه‌روز بزرگ‌تر و سودآورتر می‌شود.

منبع: The Verge

