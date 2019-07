مشخصات و تصاویر رندر شیائومی Mi A3 فاش شد

شیائومی در سال ۲۰۱۷ گوشی Mi A1 را همراه با اندروید خالص روانه‌ی بازار کرد که با توجه به قیمت حدود ۲۳۰ دلاری، گوشی بسیار خوبی محسوب می‌شد و مورد توجه زیادی قرار گرفت. این شرکت نسل دوم گوشی را مذکور را سال گذشته روانه‌ی بازار کرد و در مورد نسل سوم خبر زیادی نداشتیم که حالا می‌توانیم به طراحی و مشخصات آن بپردازیم.

طراحی این گوشی تا حدی مبتنی بر زبان طراحی گوشی‌های هواوی است و البته شباهت زیادی به گوشی Mi CC9 دارد که شیائومی مدتی قبل از آن‌ها پرده‌برداری کرد. البته Mi A3 همانطور که احتمالا می‌دانید عضوی از پروژه اندروید وان محسوب می‌شود و به همین خاطر به جای رابط کاربری MIUI، از اندروید خالص بهره می‌برد. از دیگر نکات قابل توجه در طراحی می‌توانیم به بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل و تعبیه دوربین سه‌گانه در پنل پشتی اشاره کنیم.









به گزارش سایت WinFuture، این گوشی از نمایشگر ۶ اینچی با رزولوشن ۲۲۴۰ در ۱۰۸۰ بهره می‌برد و دوربین سه‌گانه آن هم متشکل از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و دو دوربین ۸ و ۲ مگاپیکسلی است. قلب تپنده این گوشی تراشه اسنپ‌دراگون ۶۶۵ محسوب می‌شود که در کنار آن ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی (قابل افزایش) و ۴ گیگابایت حافظه رم در نظر گرفته شده است و یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی هم انرژی این گوشی را تامین می‌کند. مانند مدل‌های قبلی، این گوشی هم در سرتاسر جهان روانه‌ی بازار خواهد شد.

