مدیر ارشد برند آنر اخیرا تیزری از گوشی‌ ۹X منتشر کرده که در آن به ویژگی‌های اصلی دستگاه مورد انتظار را می‌بینیم، مواردی از جمله قدرت، سرعت و دوام باتری.

آقای جورج ژائو، مدیر ارشد برند آنر، در شبکه‌ی اجتماعی ویبو تعدادی تصاویر مرتبط با گوشی آنر ۹X را به اشتراک گذاشت و به تعدادی از مهم‌ترین ویژگی‌های این گوشی جدید اشاره کرد. در تصویر اول، جعبه این گوشی را در کنار یک کنترلر بازی می‌بینیم که طبیعتا بیانگر عملکرد کم‌نقص این گوشی در انجام بازی‌هاست. اخیرا نیز هوآوی بروزرسانی جدید برنامه‌ی GPU Turbo را برای گوشی‌های خود منتشر کرد که علی‌رغم اینکه این بروزرسانی کاملا نرم‌افزاری است، اما توان پردازشی گوشی‌ها را تا حد زیادی افزایش می‌دهد. با عرضه‌ی این بروزرسانی برای گوشی‌های سری آنر ۹X، باید شاهد افزایش قدرت پردازنده‌های کیرین ۸۱۰ بکار رفته در این گوشی‌ها در انجام بازی‌های ویدئویی باشیم.

تصویر دیگر، جعبه این گوشی را کنار یک ساعت نشان می‌دهد که به احتمال زیاد اشاره به عملکرد خوب این گوشی در زمینه‌ی شارژدهی باتری دارد. با توجه به شایعات، آنر ۹X از یک باتری با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد که می‌توان انتظار داشت عملکرد خوبی را نیز از خود بجای بگذارد.

در تصویر سوم، جعبه این گوشی را کنار دو ماشین می‌بینیم که می‌تواند نشان از سرعت پردازشی بالای پردازنده‌‌ی کایرین ۸۱۰ و عملکرد کم‌نقص آن در انجام فعالیت‌های سنگین باشد. این پردازنده‌ جدید کمتر از یک ماه پیش معرفی شد و از فناوری ساخت ۷ نانومتری بهره می‌برد. همچنین کایرین ۸۱۰ از هشت هسته‌ بهره می‌برد که شش تای آن را Cortex-A55 با فرکانس ۱.۸۸ گیگاهرتز و دوتای آن را Cortex-A76 با فرکانس ۲.۲۷ گیگاهرتز تشکیل می‌دهد. به عنوان یک پردازنده‌ی میان‌رده، برخورداری از چنین ویژگی‌هایی بسیار مناسب است.

بیشتر بخوانید: گوشی آنر ۹X Pro از دوربین سه گانه و دوربین پاپ‌آپ بهره خواهد برد

تصویر آخر اما جعبه‌ی این گوشی را کنار دو فیلم دوربین نشان می‌دهد که مسلما نشان از کیفیت دوربین آنر ۹X دارد. طبق آخرین اخبار رسمی از مشخصات آنر ۹X، قرار شد این گوشی با دو دوربین در پشت گوشی عرضه شود. البته مدل آنر ۹X پرو با سه دوربین عرضه خواهد شد که قرار است از سنسور سونی IMX582 یا همان دوربین ۴۸ مگاپیکسلی معروف به عنوان دوربین اصلی این گوشی استفاده شود.

گوشی‌های سری ۹X برند آنر قرار است در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۸ (۲۳ جولای ۲۰۱۹) در کشور چین رونمایی شوند.

منبع: gsmarena

The post اولین تیزر ویدیویی آنر ۹X زمان عرضه و قابلیت‌های دستگاه را نمایش می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala