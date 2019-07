حذف جک هدفون نوت ۱۰ پلاس با انتشار تصاویر جدید قطعی شد

در جدیدترین تصاویر واقعی منتشر شده از گلکسی نوت ۱۰ پلاس، شاهد این هستیم که هیچ ورودی منتسب به جک هدفون در آن تعبیه نشده است.

حدودا ۳ روز از پخش رندر رسمی گلکسی نوت ۱۰ پلاس می‌گذرد اما ظاهرا انتشار تصاویر از این گوشی قرار نیست تا زمان معرفی رسمی آن متوقف شود. چراکه روز گذشته تصاویری از این گوشی توسط کمیسیون ارتباطات فدرال و از طریق توسعه‌دهندگان XDA به اشتراک گذاشته شد که از حذف جک هدفون در آن خبر می‌دهد.

از آن جایی که گوشی در این تصویر خاموش است، نمی‌توان به سادگی در رابطه با تغییرات صورت گرفته‌ی احتمالی نظر داد اما از آن‌جایی که شایعات پیشین به اندازه‌ی کافی از طراحی آن صحبت کرده بو‌دند، بعید به نظر می‌رسد تغییر خاصی در طراحی نوت ۱۰ پلاس بوجود آمده باشد.

تا این لحظه می‌دانیم نوت ۱۰ پلاس با یک نمایشگر سوپر امولد ۶.۷ اینچی و دوربین تعبیه شده در وسط نمایشگر همراه خواهد بود. همچنین از تصاویر منتشر شده از این گوشی می‌بینیم که سامسونگ تمام سعی خود را کرده تا حاشیه‌های بالایی و کناری گوشی را تا جای ممکن کاهش دهد و بنابراین بخش بزرگی از جلوی گوشی را نمایشگر بزرگ آن تشکیل می‌دهد. در طراحی نوت ۹، سامسونگ از یک نمایشگر ۶.۴ اینچی استفاده کرد اما گوشی به مقدار قابل توجهی بزرگ بود. حال به لطف کاهش حاشیه‌ها، نوت ۱۰ پلاس علی‌رغم نمایشگر ۶.۷ اینچی، آن‌قدرها هم بزرگ‌تر نیست.

همانطور که قبلا نیز اشاره شد این گوشی از دوربین ۱۲ مگاپیکسلی درکنار دوربین تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی و فوق‌عریض ۱۶ مگاپیکسلی بهره می‌برد. چیدمان دوربین‌ها در نوت ۱۰ پلاس برخلاف آنچه که در گلکسی اس ۱۰ شاهد بودیم به صورت عمودی است که نمای پشتی آن را بسیاز زیبا کرده است. همچنین گفته می‌شود در کنار این سه دوربین، نوت ۱۰ پلاس به یک دوربین ToF نیز مجهز است که به ثبت تصاویر پورتره با کیفیت، کمک شایانی خواهد کرد.

اما آن‌چیزی که تقریبا از وجود آن مطمعن هستیم، حذف جک هدفون است. همانند اکثر پرچم‌داران شرکت‌های دیگر، نوت ۱۰ پلاس نیز از یک فریم آلومینیومی بهره می‌برد که در سمت چپ آن شاهد وجود کلید‌های تنظیم صدا هستیم. در همان سمت اما ظاهرا سامسونگ کلید نه چندان پر طرفدار بیکسبی را حذف کرده و به جای آن کلید پاور را قرار داده است. بنابراین در بخش راستی نوت ۱۰ پلاس عملا هیچ کلید سخت‌افزاری جای ندارد.

تغییرات اما به اینجا ختم نمی‌شود. سامسونگ در نوت ۱۰ پلاس برای اولین بار، جک هدفون را از پرچم‌دار خود حذف کرده است. در تمام این سال‌ها، درحالیکه شرکت‌های بزرگ در فکر طراحی گوشی‌هایی بدون جک هدفون بودند، سامسونگ در گوشی‌های پرچم دار خود از جک هدفون استفاده کرد اما ظاهرا نوت ۱۰ پلاس نقطه آغاز سامسونگ برای ساخت پرچم‌داران بدون جک هدفون است!

سامسونگ اسپیکر نوت ۱۰ را نیز در بخش زیرین گوشی تعبیه کرده و کنار آن نیز شاهد پورت USB-C هستیم. همچنین شاهد حضور قلم معروف و محبوب S-Pen نیز هستیم که احتمالا نسبت به نسل قبلی دستخوش تغییراتی شده است.

منبع:phonearena

منبع متن: digikala