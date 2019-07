انتظار می‌رود اپل در آینده‌ای نزدیک از نسل جدید ایرپاد بی‌سیم خود رونمایی کند. برخی تحلیل‌گران می‌گویند اپل با تامین کنندگان تعدادی از قطعات نسل فعلی ایرپاد (که نسخه‌ای آپگرید شده از نسل اول است) برای تولید در سال ۲۰۲۰ قرارداد بسته است. در صورت صحت این خبر، به نظر می‌رسد اپل تصمیم ندارد ایرپاد فعلی را بازنشسته کند. البته انتظار می‌رود این شرکت در پاییز از نسل جدید این محصول با ویژگی‌های جدیدی مانند مقاومت در مقابل آب و حذف نویز رونمایی کند که هنوز مشخص نیست ایرپاد ۲ نامیده خواهد شد یا ایرپاد ۳.

بنابراین، ایرپاد فعلی که به شارژ بی‌سیم، پشتیبانی از سیری و پردازنده H1 مجهز هستند، احتمالا حتی پس از معرفی نسل جدید نیز همچنان به فروش خود ادامه می‌دهند. وجود ویژگی‌های مانند حذف نویز، مقاومت در برابر آب و یا طراحی جدید می‌تواند منجر به افزایش قیمت ایرپاد جدید شود. در حال حاضر ایرپاد فعلی به همراه کیس شارژ بی‌سیم ۱۹۹ دلار قیمت دارند که قیمت ایرپاد جدید از آن‌ها بیشتر خواهد بود. اما با توجه به این که ایرباد بی‌سیم PowerBeats Pro جدید با عمر باتری ۹ ساعته خود ۲۵۰ دلار قیمت دارند،‌ بعید است ایرپاد ۳ بیش از این مبلغ ارزش گذاری شود. اما ایرپاد جدید اپل هر چه که باشد، از هم‌اکنون با رقیبی سرسخت از سوی سونی مواجه است.

کمپانی ژاپنی به‌ تازگی از ایرباد بی‌سیم WF-1000XM3 رونمایی کرده است که می‌توان گفت نماینده شایسته‌ای برای بازار ایربادهای بی‌سیم است.

قابلیت حذف نویز ایرباد سونی WF-1000XM3

جدیدترین ایرباد سونی با قیمت ۲۳۰ دلار، تقریبا قیمتی برابر با ایرپاد احتمالی اپل دارد و ویژگی حذف نویز را نیز ارائه می‌کند. سونی مدعی است که محصول جدیدش بهترین ایرباد نویز کنسلینگ موجود در بازار است و برای این ادعایش دلیل نیز دارد. نخست اینکه هر یک از گوشی‌ها به یک میکروفون مجهز شده است که صداهای اطراف را به چیپ نویز کنسلینگ جدید این شرکت، QN1e می‌فرستند و صداهای مزاحم پس زمینه را فیلتر می‌کند.

دلیل بعدی ژاپنی‌ها این است که طراحی ایرباد بی‌سیم آن‌ها که از نوع خاصی پوشش لاستیکی بهره گرفته است، امکان مسدود کردن نویز را تا حد زیادی فراهم می‌کند. اگر می‌خواهید صداهای اطراف را بشنوید نیز می‌توانید از ویژگی Quick Attention سونی که پیش از این نیز در محصولات این شرکت استفاده می‌شد کمک بگیرید. با ضربه به تاچ‌پد سمت چپ برای مدت کوتاهی صدای خروجی از ایرباد کم می‌شود و می‌توانید صداهای محیط را بشنوید.

علاوه بر این، در صورت استفاده WF-1000XM3 به همراه اپ Connect سونی، می‌توانید از قابلیت Adaptive Sound Control استفاده کنید. این ویژگی هوشمند به صورت خودکار تشخیص می‌دهد که شما در حرکت، در حال راه رفتن، در حال دویدن و یا استراحت هستید و سپس با توجه به وضعیت شما، تنظیمات مناسب را برای صدای محیط اطراف اعمال می‌کند. البته این تنظیمات قابل شخصی سازی نیز هستند. ویژگی جالب دیگر ایرباد سونی این است که سنسور مجاورت آن می‌تواند تشخیص دهد که کاربر از یک گوشی استفاده می‌کند یا از هر دو آن‌ها و به این ترتیب تنظیمات لازم برای انتقال تماس صوتی یا موارد دیگر اعمال می‌شوند. مانند بسیاری از محصولات صوتی سونی، ایرباد WF-1000XM3 نیز از دستیار صوتی گوگل اسیستنت پشتیبانی می‌کند و ژست‌های حرکتی ویژه‌ای برای آن روی تا‌چ‌پد گوشی‌های این ایرباد در نظر گرفته شده است که البته بسیاری از ایرفون‌های بی‌سیم امروز از این قابلیت بهره‌مند هستند.

عمر باتری و اتصالات ایرباد سونی WF-1000XM3

ایرباد جدید ژاپنی‌ها می‌تواند با هر بار شارژ کامل تا ۶ ساعت عمر باتری ارائه دهد که دقیقا برابر با ایرپادهای فعلی اپل است. ایرباد سونی نیز به کیس شارژر بی‌سیم خود مجهزند که می‌تواند تا سه بار آن‌ را شارژ کند، بنابراین می‌توان یک روز کامل از WF-1000XM3 استفاده کرد. با ده دقیقه شارژ می‌توانید تا ۹۰ دقیقه از ایرباد استفاده کنید که این قابلیت نیز مشابه ایرپاد اپل است. به‌ لطف چیپ اختصاصی که برای اتصالات در نظر گرفته شده، هر یک از گوشی‌های این ایرباد به صورت جداگانه به دستگاه شما متصل خواهد شد تا مشکلات مربوط به اتصال را کاهش دهد. این محصول علاوه بر بلوتوث ۵.۰ از NFC نیز پشتیبانی می‌کند.

قیمت و زمان عرضه ایرباد سونی WF-1000XM3

ایرباد جدید سونی در اواخر ماه جاری میلادی در دو رنگ مشکی و نقره‌ای پلاتینیوم با قیمت ۳۲۰ دلار عرضه خواهد شد. احتمال می‌دهیم قیمت ایرپادهای جدید اپل نیز در همین حدود باشد و با توجه به اینکه تاریخ معرفی ایرپاد احتمالی کوپرتینویی‌ها ماه سپتامبر اعلام شده است، سونی حداقل دو ماه زودتر از اپل محصول خود را راهی بازار خواهد کرد.

منبع: Phonearena

