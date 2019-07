تلاش هواوی برای قراردادن دوربین سلفی زیر صفحه نمایش ادامه دارد

بریدگی بالای نمایشگر یا ناچ یک راه‌کار موقت بود که با در برگرفتن دوربین سلفی یا سیستم تشخیص چهره به کاهش حاشیه نمایشگر گوشی‌های هوشمند کمک می‌کرد. اما بسیاری از کاربران با این طراحی موافق نیستند و به همین دلیل شرکت‌ها به دنبال جایگزینی برای حذف این بریدگی‌ها هستند. برخی مانند سامسونگ و هواوی به حفره زیر نمایشگر روی آورده‌اند که البته آن هم در ظاهر نمایشگر تاثیر منفی داشت و به‌طور کامل مفهوم بی‌حاشیه را محقق نمی‌کرد.

به همین دلیل شرکت‌ها به سراغ راه‌کاری برای گنجاندن دوربین در زیر نمایشگر رفتند. پیش از این شرکت‌ سامسونگ در گلکسی اس ۱۰ و برادرانش توانست سنسورهای نور و مجاورت را در زیر نمایشگر پنهان کند اما این مورد هنوز برای دوربین اتفاق نیفتاده است. البته به تازگی اوپو و شیائومی نمونه‌هایی از این فناوری را در دست توسعه قرار دادند و کمپانی‌های دیگر نیز به دنبال آن هستند.

هواوی نیز یکی از این شرکت‌هاست که گفته می‌شود مشغول توسعه یک گوشی هوشمند مجهز به دوربین سلفی زیر صفحه نمایش است. یکی از پتنت‌های اخیر این شرکت نیز رابط کاربری جدیدی را نشان می‌دهند که وجود نوع جدیدی از دوربین سلفی را فاش می‌کند. این پتنت‌ نحوه جای‌گذاری دوربین در زیر نمایشگر را نیز نشان می‌دهند.

در این پتنت تصویری به نمایش گذاشته می‌شود که در آن محل قرارگیری لنز قابل مشاهده است و به نظر می‌رسد از تعدادی حفره به عنوان راه‌حل استفاده شده است. اما در تصاویر دیگر رابط کاربری کاملا روی دوربین قرار دارد. در یکی از این تصاویر ظاهرا حلقه‌ای دور دوربین قرار دارد که احتمال می‌دهیم چراغ اعلان‌ها باشد.

البته همانند بسیاری از پتنت‌ها که در حد ایده باقی مانده‌اند و تا کنون به مرحله اجرا نرسیدند، این طرح کمپانی چینی نیز می‌تواند تنها یک ایده برای دستیابی به فناوری دوربین زیر نمایشگر باشد، اما با توجه به تلاش رقبای هم‌وطن و در حالی که اوپو با طرحش خودنمایی می‌کند، بعید است هواوی از تلاش برای توسعه چنین گوشی هوشمندی دست بکشد.

منبع: Phonearena

